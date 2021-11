Navnet hans sto ikke på stemmeseddelen. Likevel vant han.

Den amerikanske venstresiden trodde lenge de hadde valget i Buffalo i boks. Da slo den sittende ordføreren tilbake i en utrolig kampanje.

Byron Brown har vært ordfører i Buffalo siden 2006. Nå er han gjenvalgt på et svært uvanlig vis.

4. nov. 2021 13:46 Sist oppdatert 36 minutter siden

I mange amerikanske byer er det gitt på forhånd hvilket av de to store partiene som vinner ordførervalget. Ofte stiller ikke engang det andre partiet en kandidat i det hele tatt.

Det er også tilfellet i Buffalo. Byen, med rundt 280.000 innbyggere, er den nest største i delstaten New York. Den har hatt ordfører fra demokratene i mer enn 50 år.

I juni avholdt demokratene såkalt primærvalg i byen. Litt over 21.000 registrerte demokrater deltok.

Byron Brown (63), som har vært ordfører siden, 2006, tapte. Den demokratiske sosialisten India Walton (39) fikk 51,85 prosent av stemmene.

Tilsynelatende var det en stor seier for venstrefløyen hos demokratene, som de siste årene har hatt vinden i ryggen. Valgkampen i den mellomstore byen har fått nasjonal oppmerksomhet.

Delte ut stempler med navnet sitt

Fem måneder senere står Byron Brown igjen som vinneren, selv om navnet hans ikke engang sto på stemmeseddelen.

India Walton møtte pressen valgkvelden tirsdag. Dagen etter var det klart at valget ikke hadde gått hennes vei: Hun får i overkant av 40 prosent av stemmene.

Hva skjedde?

Brown stilte likevel. I mange valg i USA er det tillatt med såkalte «write in»-kandidater. Brown ba rett og slett velgerne om å skrive navnet hans på stemmesedlene.

– Basert på den utrolige støtten jeg fikk, så skjønte jeg at det ville være fullt mulig å vinne med en slik kampanje, sa han til The New York Times onsdag, etter at valgseieren var klar.

Til nyhetsbyrået AP kaller han det - ubeskjedent - et av amerikansk histories største politiske comeback.

Som et valgkampstunt delte han ut mange tusen stempler med navnet sitt, så velgerne skulle slippe å bruke penn.

Må telles opp manuelt

Alle stemmer er ikke talt opp. Alle stemmesedler med innskrevne navn skal gjennomgås manuelt for å telle hvem som er stemt på, siden det også kan ha blitt stemt på andre personer.

Men India Brown innrømmet nederlaget onsdag, et døgn etter valget.

Da 92 prosent av stemmene var talt opp, hadde hun fått 41,2 prosent. 58,8 prosent av stemmesedlene hadde et påskrevet – eller påstemplet – navn.

Drahjelp til ingen nytte

I valgkampen har India Walton fått drahjelp av de største radikale navnene i partiet, uten at det hjalp.

Senatorene Bernie Sanders og Elizabeth Warren har støttet henne. Det samme har kongressmedlemmet Alexandria Ocasio-Cortez gjort. I forrige helg dro hun til Buffalo for å delta på et folkemøte for kandidaten.

Alexandria Ocasio-Cortez er blitt en politisk superstjerne på amerikansk venstreside. Men svært solid oppmøte i Buffalo til tross: Hun klarte ikke å få valgseieren i havn for India Brown.

– Vi kjempet så hardt vi kunne, sier Brown i en pressemelding.

– Jeg tror i dag, mer enn noen gang, at det vil komme en tid hvor vi kan gi makt til vanlige folk i Buffalo og bygge et tryggere og sunnere by, sier hun også.

Samtidig anklager hun motstanderne for å ha brukt «alle skitne triks i boken».

Forvarsel om nedtur for demokratene

Det ble avholdt en rekke lokale valg i USA tirsdag.

I storbyen New York ble den moderate demokraten Eric Adams valgt til ordfører. I New Jersey ble den demokratiske guvernøren gjenvalgt med et nødskrik. I Virginia ble den republikanske kandidat valgt.

De to guvernørervalgene, begge i folkerike delstater, tolkes av mange som er mulig forvarsel om at demokratene og president Joe Biden står overfor et politisk blodbad til neste år. Da er samtlige 435 seter i Representantenes hus på valg. I dag har demokratene et hårfint flertall der.