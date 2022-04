Mystiske mobiler skaper skandale i Spania. Har regjeringen spionert på egne borgere?

Nå må den spanske regjeringen granske seg selv.

Forsvarsminister Margarita Robles avviser blankt at regjeringen bryter loven.

30. apr. 2022 13:11 Sist oppdatert nå nettopp

IT-eksperten Elies Campo brukte ikke lang tid på å sjekke politikeren Jordi Solés telefon.

– Den ble infisert to ganger, sa han da han ga den tilbake.

Han forklarte at de som brøt seg inn på telefonen, kunne laste ned meldinger, passord og kontakter. I tillegg kunne de avlytte samtaler.

Solé er medlem i EU-parlamentet og markert talsmann for at provinsen Catalonia skal løsrives fra Spania. Han er ikke den eneste som skal ha blitt overvåket. Flere medier skriver at den spanske regjeringen overvåket mer enn 60 katalanske politikere.

Dette er bare den siste av en veldig lang rekke avsløringer. I stadig flere land må myndighetene svare på anklager om at de overvåker egne borgere. Disse myndighetene har en ting til felles.