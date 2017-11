– Vi trenger bare 35 medlemmer av Riksdagens 349 representanter for å få spørsmålet om folkeavstemning opp på dagsordenen. Dersom en tredjedel, det vil si 117 medlemmer, sier «ja», blir det folkeavstemning, forklarer sosialdemokraten Yasmine Larsson til Aftenposten.

Hun har siden 2014 sittet i den svenske Riksdagen, og leder Republikanske foreningen som i dag har 11.000 medlemmer.

I en stor kronikk i avisen Dagens Nyheter redegjør Yasmine Larsson for det linjeskiftet som svenske republikanere nå foretar.

Erik Nordblad/ Republikanska foreningen

– Det er ikke realistisk å få til et vedtak om folkeavstemning i denne perioden. Sverige har valg i september 2018, men det er høyst realistisk å få det til i neste periode, sier hun.

Ifølge den svenske grunnloven skal det holdes folkeavstemning i løpet av mandatperioden, dersom 117 medlemmer av Riksdagen sier «ja».

I kronikken understreker hun og medforfatter Magnus Simonsson at saken må legges frem for folket.

Dette er foreningens nye strategi.

«Endre opinionen nedenfra»

«De politisk partiene kommer med all sannsynlighet ikke til å gå foran og vedta en ny statsskikk. Den republikanske foreningen kommer derfor til å skifte fokus. Vi må endre opinionen nedenfra. En majoritet av befolkningen må støtte avskaffelse av monarkiet,» skriver de to og konkluderer med:

«Vi kommer til å drive frem en avgjørelse gjennom en rådgivende folkeavstemning om en ny statsskikk.»

I dag ligger det en reelle forslag i Riksdagen som går i republikansk retning.

Enkeltrepresentanter støtter republikk

Noen av forslagene har støtte fra enkeltrepresentanter fra seks av de åtte partiene i Riksdagen.

Det største regjeringspartiet, Socialdemokraterna, er for republikk.

Saken er derimot ikke noe partiet fronter med særlig tyngde.

Det er bare SVs søsterparti, Vänsterpartiet, som virkelig står på i denne saken.

Det har 21 representanter, mangler 14 fra de andre partiene for å få folkeavstemning på dagsordenen i Riksdagen.

Det mener Larsson det er realistisk å få, da gjenstår det å samle 117 til å få til en folkeavstemning.

Scanpix / SCANPIX SVERIGE

– Men hvorfor er ikke dette en sak som får større oppmerksomhet?

– Vi har andre og mer presserende saker som må løses i Sverige, det tror jeg er den viktigste grunnen, sier Larsson.

Økt popularitet

Nyhetene om det svenske kongehuset har de siste årene vært preget av bryllup og barnefødsler. Dette har skygget over skandalesaker om Kongen.

I perioden 2013 til og med 2015 vokste støtten for det svenske monarkiet, men at det nå er litt på retur. Nettavisen Dixikon skriver at støtten ligger på 55 prosent blant kvinner og 52 prosent blant menn.

l Norge står monarkiet sterkere. 67,1 prosent av dem som har en mening, ville på fritt grunnlag valgt monarki, mens 32,9 prosent ville valgt republikk, ifølge en meningsmåling TNS Gallup har utført for TV 2 i 2016.

Folk liker litt stas

– Men med alle de positive og hyggelige nyhetene om kongehuset, så styrker de seg?

– Jo, det er riktig at mange synes dette er hyggelig. Vi ser også at kongehuset driver aktiv imagebygging, men hver gang det er store oppslag om kongehusets bryllup eller dåp, så øker også vårt medlemstall i Den republikanske foreningen, forklarer Larsson som legger til: – Jeg er ikke for republikk fordi Kongen eventuelt er innblandet i skandaler. De fleste er som meg for republikk fordi de mener det er en mer demokratisk styreform.

– Hvor realistisk er det å vinne en folkeavstemning?

– Jeg tror det absolutt er mulig. Hovedregelen er jo at monarkiene falle ett etter ett. Over tid ser vi at støtten for å skaffe monarkiet er økende, det er den langsiktige tendensen, sier hun.