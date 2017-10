EU-kommissær krevde 600 millioner for å fjerne snusforbud

Snusprodusenten Swedish Match hadde første kvartal i år en omsetning på 3,78 milliarder svenske kroner og et driftsresultat på en snau milliard. Store tall, men de kunne vært mye større hvis svenskene hadde fått lov til å selge snus til hele Europa.

Hundre millioner i forskudd

Og akkurat det kunne Dalli ordne. Hvis bare svenskene betalte ham 10 millioner euro for å foreslå at snusforbudet skulle fjernes, og ytterligere 50 millioner etter at det var fjernet.

Dette skal fremkommet i vitnemål i en rapport fra EUs antikorrupsjonsmyndighet, Olaf. Det skriver den svenske avisen Dagens Nyheter. Den legger også frem opptak fra 2012 av en telefonsamtale hvor tilbudet fremsettes. (Krever abonnement).

Olaf skal ha konkludert med at «Det finnes ingen bevis for at Dalli har vært direkte involvert, men det er grunn til å tro at han har vært klar over disse hendelsene».

Bakgrunnen

Sverige er det eneste EU-landet hvor innbyggerne har lov til å snuse. Da svenskene ble medlem av EU i 1995, hadde de forhandlet seg frem til et unntak fra det første snusforbudet som ble innført i 1992.

Norge har, i EØS-avtalen, det samme unntaket som svenskene har i sin medlemsavtale: Selv om tobakksdirektivet er en del av EØS-avtalen, gjelder det ikke i Norge. I Sverige og Norge er det lov å kjøpe, selge og bruke snus.

Det er enkelt for EU å forby snus, som er lite kjent og lite brukt på kontinentet. Forsøk på å forby andre tobakksprodukter møter knallhard motstand fra en sterk og ressursrik tobakkslobby, og sitter mye lenger inne.

Jobbet for å få opphevet forbudet

Swedish Match, som er dominerende på snusmarkedet, og Sverige arbeidet lenge og hardt for å få opphevet forbudet mot snus. De har spesielt argumentert med at det kan gjøre det lettere for mange å slutte med den farligere sigarettrøkingen.

Men de har talt for døve ører.

Disse ørene skulle helsekommissæren hjelpe dem med å åpne, mot et hyggelig gebyr. Det skulle betales forretningsmannen Silvio Zammit som ifølge Dagens Nyheter er hans venn, politiske medarbeider og landsmann på Malta.

Telefontilbud

I mars 2012 fikk lobbyorganisasjonen European smokeless tobacco council, Estoc, som jobber for å få legalisert snus i Europa, en telefonsamtale fra Zammit. Dene samtalen, som DN nå har offentliggjort, var det viktigste bevismaterialet da en av tiårets største korrupsjonsskandaler endte med at Dalli måtte gå av på dagen som helsekommissær.

Uenighet om helserisikoen ved snusbruk

Generalsekretær Inge Delfosse i Estoc ble satt ut da hun fikk tilbudet over telefon. Hun mente de hadde så gode, vitenskapelige argumenter mot snusforbudet at de ikke trengte hjelp for å vinne frem, og takket nei til tilbudet.

Det var da Zammit sa at «alt har en pris», og at det kunne være risikabelt å fremme et forslag som «alle jobber imot».

Enden på visa

Patrik Hildingsson, kommunikasjonsdirektør hos Swedish Match, husker hvordan han reagerte da han ble informert om samtalen: – Først trodde jeg ikke det var sant, men når jeg innså at tilbudet var troverdig, ble jeg både sint og oppgitt. I årevis hadde vi argumentert for snusens rolle for å få redusert røkingen, og så kokte det ned til et grisete tilbud om korrupsjon. Samtidig skjønte jeg at mulighetene til å få hevet eksportforbudet var tapt.

Og det hadde han helt rett i.

2014 ble EUs nye tobakksdirektiv vedtatt. Det slo helt riktig fast at det utenom Sverige fortsatt skulle være forbudt å selge snus i hele EU.

Da var det allerede gått to år siden Dalli en oktoberdag i 2012 måtte gå på dagen fra jobben som Eus helsekommissær – uten 600 millioner svenske kroner i «snuspensjon».

Ifølge Wikipedia uttalte politiet på Malta i mai i år at deres etterforskningen av Dalli fortsatt pågår.