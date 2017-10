Spanias statsminister Mariano Rajoy hadde gitt Catalonias president, Carles Puigdemont, frist til klokken 10 torsdag med å etterkomme myndighetenes krav om å skrinlegge uavhengighetsplanene. Det skjedde ikke.

Hardt mot hardt i Spania – hva skjer i Catalonia nå?

Hva nå?

Minutter etter at det ble klart at katalanerne ikke ville etterkomme kravet, kom meldingen om at regjeringen vil iverksette prosessen som opphever regionens selvstyre. Dette gjennom å aktivere paragraf 155 i den spanske grunnloven.

Spania-ekspert Marcus Buck ved Universitetet i Tromsø viser til at paragrafen aldri er blitt iverksatt, ergo man vet ikke veien videre.

– Paragrafen er en ren kopi av en paragraf i den tyske grunnloven, men noe utvannet. Det de fleste eksperter sier er at det kan ta alt fra tre måneder til halvannet år, før myndighetene i Madrid har tatt over styringen i Catalonia, sier Buck.

Etter lørdagens regjeringsmøte må det spanske Senatet sette opp en plan, som igjen sendes til regjeringen i Catalonia.

– Som igjen får en viss tid på seg til å kunne gå tilbake. For dermed å forholde seg til den spanske grunnloven og selvstyreordningen, som de har brutt.

Hvordan vil den spanske regjeringen ta kontroll over Catalonia?

Paragraf 155 er ikke designet slik at man avvikler Catalonias selvstyre, men skal forsikre at selvstyret opererer innenfor den spanske grunnloven.

– Myndighetene går inn og erstatter politikerne som har brutt loven, og erstatter dem med byråkrater fra Madrid, forklarer Buck.

Buck sammenligner det med fylkesmannens rolle i Norge, som kan gå inn og hindre kommunestyrer å gjennomføre vedtak som strider med lovverket.

Ifølge Reuters er den spanske regjeringen og sosialdemokratiske PSOE enige om å gjennomføre nyvalg i Catalonia i januar. Et ledd i prosessen for å frata Catalonia selvstyre.

De spanske myndighetene vil også erstatte to nøkkelstillinger i regionen.

– De vil erstatte politisjefen i Catalonia og regionens finansminister Oriol Junqueras. Dette for å sikre seg kontroll over tvangsmakten og økonomien, forklarer Buck.

Hva som vil skje med dagens regionsmyndigheter er uklart.

– Man vet ikke om Puigdemont blir pågrepet, fengslet eller løst fra vervet sitt. Dette er fullstendig ukjent terreng.

Hvordan svarer regionmyndighetene i Catalonia?

Iverksettes paragraf 155, har Carles Puigdemont gjort det klart at han vil ta forslaget om å erklære uavhengighet til regionforsamlingen, som vil stemme over forslaget.

– Men det er usikkerhet knyttet til dette. Det er såpass stor splittelse i det konservative partiet at flere kan hoppe av. Hvis det skjer, stopper prosessen opp, sier Buck.

Regionens finansminister Oriol Junqueras har i all hemmelighet hatt møter med representanter for det som er igjen av det katalanske næringslivet.

– Det har vært en total økonomisk katastrofe. Nå forsøker de regionale myndighetene å hindre næringslivet fra å forlate regionen.

Skulle myndighetene i Madrid bestemme seg for å stramme igjen pengesekken, vil Catalonia være «bankerott» i løpet av november, forklarer Spania-eksperten.

– Regjeringen i Catalonia har enten feilberegnet to ting eller bevisst skjøvet det under teppet. Det ene er økonomien. De har sagt at selskaper vil komme krypende på sine knær, det stikk motsatte har skjedd, sier Buck og legger til:

– Det andre er den internasjonale opinionen. De har hamret inn at de vil bli anerkjent. Det har ikke skjedd.

Hva kan katalanerne gjøre?

– Det er ikke så mye katalanerne kan gjøre. Annet enn at regionforsamlingen stemmer over forslaget om å erklære uavhengighet.

Så langt har uavhengighetsdemonstrasjonene vært svært fredfulle. Hvis katalanske separatister bestemmer seg for å kjempe mot paragraf 155, vil det mest sannsynlig være i form av streik eller ved å danne menneskelenker rundt viktige regionale bygninger, skriver The Guardian.

Vil paragraf 155 føre til en slutt på «krisen»?

Til tross for at spanske myndigheter lørdag starter prosessen som de håper vil dempe temperaturen mellom regjeringen og den katalanske befolkningen, tror Buck det vil ta lang tid før krisen i Spania er over.

– Det hele vil nok ende med en grunnlovsreform, som gjør Spania om til en ordentlig territoriell stat.