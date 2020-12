Sør-Korea strammer koronagrepet

Den tredje bølgen med koronaoppblomstring i Sør-Korea gjør at myndighetene nå har innført nye strengere restriksjoner for de neste tre ukene.

De nye restriksjonene medfører forbud mot at mer enn 50 personer kan være samlet samtidig, og en rekke begrensninger på næringsliv, utesteder, treningssentre og underholdningstilbud. Dagen før restriksjonene trådte i kraft, ble et juletre tent under en seremoni i Seoul. Foto: Ahn Young-joon / AP / NTB

NTB-DPA

7. des. 2020 05:50 Sist oppdatert nå nettopp

Koronarestriksjonene ble søndag hevet til nest høyeste nivå i Seoul-området, samt provinsene Incheon og Gyeonggi, melder nyhetsbyrået Yonhap.

Alle daglige aktiviteter, med unntak for sosiale og økonomiske aktiviteter av vital betydning, underlegges nye restriksjoner, opplyste helseminister Park Neunghoo.

Smittetallet oversteg 500 registrerte tilfeller i døgnet i forrige uke. Statsminister Chung Sye-kyun oppfordrer folk til å unngå private samlinger de neste ukene.

Mandag fulgte helseministeren opp og sa at Seouls storbyområde nå er blitt det han kalte en virusrelatert krigssone.

– Hovedstadsområdet er nå en covid-19-krigssone, sa Park på et møte der han oppfordret folk til å øke oppmerksomheten.

Flesteparten av de nye smittetilfellene er avdekket i storbyområdet der helsepersonell sliter med å bremse smittespredningen, som er koblet til en rekke ulike steder som restauranter, skoler, sykehus og andre institusjoner.

Park sa at landet kan måtte gå enda et steg videre og øke praktiseringen av sosial avstand for å hindre oppblomstringen, som nå ser ut til å spre seg stadig raskere, for å hindre at den utvider seg til å bli et større nasjonalt utbrudd og kollaps i helsevesenet.

Mandag ble det registrert 615 nye infeksjoner. Det var den 30. dagen på rad med tresifret smitteregistrering. De siste ti dagene har smittetallet økt med 5.300 tilfeller.