Tusener av tigrayer arrestert i Etiopia

Tusener av etniske tigrayer over hele Etiopia er fanget opp i en arrestasjonsbølge, anklaget for forræderi. Mange blir sittende inne i månedsvis uten lov og dom.

En Tigray-flyktning ber i en kirke i Hamdayet i det østlige Sudan. Foto: Nariman El-Mofty / AP / NTB

NTB-AP

De omfattende arrestasjonene er etter alt å dømme et forsøk på å renske tigrayer ut fra alle nivåer i statsapparatet, der de var dominerende tidligere, viser en gransking gjort av Associated Press.

Fanger, familier og besøkende snakker om hundrevis eller til og med over 1.000 mennesker som er sperret inne i ni forskjellige fangeleirer, blant annet militærleirer og en landbruksskole.

Regjeringen til nobelprisvinneren Abiy Ahmed erkjenner at de har fengslet et mindre antall høytstående militære fra tigray-minoriteten siden offensiven mot Tigray ble innledet for seks måneder siden.

Omfattende og vilkårlig

Men Associated Press' gransking viser for første gang at arrestasjonene er langt mer omfattende og vilkårlige, og at selv prester og kontorarbeidere blir arrestert, utelukkende fordi de er tigrayer.

En offiser som er pågrepet, forteller til AP at han holdes innesperret sammen med 400 andre, og at de ikke får ha kontakt med advokat. De får heller ikke lov å ha familiebesøk, sier han på en innsmuglet mobiltelefon.

– De kan gjøre hva de vil. Kanskje de dreper oss. Vi er i deres hender, og vi har ikke noe annet valg enn å be, sier han.

De fleste innsatte er militære

Før var mer enn 17.000 tigrayer i Etiopias væpnede styrke, og det store flertall av de innsatte er militære. Men mange av dem var ikke aktive, men arbeidet tvert imot som lærere og sykepleiere.

Sivile er også tatt til fange, noe som er forbudt i henhold til folkeretten.

Forholdene varierer, men enkelte av fangene får bare ett måltid om dagen og stues sammen i overopphetede celler laget av metall, opp til 40–50 sammen, og det mens koronaviruset sprer seg i landet.

Ingen av fangene eller deres pårørende sier til AP de har væt vitne til fysisk vold, men nesten alle frykter for livet og ber om å få være anonyme.

Etnisk profilering

En tigrayer som bor i USA, sier at hun kan skjønne krig mellom soldater, men ikke at hennes fettere, som jobbet i kommunikasjoner og fredsbevaring, er arrestert. En av dem er ikke sett siden november.

– Er det risiko i blodet deres? Er det DNA-et? Jeg trodde de var etiopiere, sier hun.

Massearrestasjonene og husarrestene er en forlengelse av krigen i Tigray-regionen, som er preget av massakrer, gjengvoldtekt, forfølgelse og utsulting. Vitner kaller krigen et systematisk forsøk på å knuse den tigrayske minoriteten på 6 millioner mennesker.

Arrestasjonene er desto mer påfallende siden Abiy tidligere ble hyllet for å ha løslatt tusener av politiske fanger i et land som lenge var kjent for å bure inne alle som ble sett på som en trussel.

Blir hengt ut

Tigray-regionens flagg vaier i en demonstrasjon mot etiopiske myndigheter i London. Foto: Alberto Pezzali / AP / NTB

I dag blir tigrayer hengt ut i statlige melder som gjentar myndighetenes påstander om at tigray-kriminelle og deres familier må forfølges. Pårørende til de innsatte mister ofte jobben, sparkes ut av militære boliger og får bankkontoene frosset.

Tigrayer var dominerende i Etiopias sterkt undertrykkende myndigheter i flere tiår og beskyldes av Abiy og andre for å ha stått bak dødelig etnisk forfølgelse.

Men etter at han overtok makten i 2018, ble de marginalisert. Etter at valget ble utsatt i fjor, avholdt de sitt eget valg i Tigray og kalte Abiys regjering illegitim. Regjeringen anklaget dem så for å ha angrepet en militærbase og innledet en offensiv som hittil har kostet tusener av mennesker livet.

Avviser massearrestasjoner

Etiopias regjering er «bare ute etter toppene blant Tigrays tidligere ledere,» hevder en etiopisk diplomat i London, Mekonnen Amare.

– Så det er ikke noe som heter massearrestasjoner eller massekrenkelser av menneskerettighetene, sier han til AP.

Men i en lekket video som ble postet på nettet i begynnelsen av krigen, og verifisert av AP, sier en høytstående militær at det var nødvendig å rense landet fra innsiden.

– Selv om det kan være gode mennesker blant dem, kan vi ikke skille de gode fra de dårlige. For å redde landet måtte vi fjerne dem fra alt arbeid. Nå er de væpnende styrkene fullstendig etiopiske, sier general Tesfaye Ayalew i det som framstår som en intern brifing.