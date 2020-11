Universitet i Kabul under angrep

Væpnede menn har stormet universitetet i Afghanistans hovedstad Kabul og situasjonen er uavklart.

Afghansk politi har sperret av området rundt universitetet i Kabul, sm ble stormet av væpnede mann mandag. Foto: Rahmat Gul / AP / NTB

NTB-AFP

2. nov. 2020 08:00 Sist oppdatert nå nettopp

Politi og sikkerhetsstyrker har sperret av området rundt campus. Foto: Rahmat Gul / AP / NTB

Øyenvitner forteller om eksplosjoner og skyting inne på området, og ifølge en talsmann for helsedepartementet er minst seks mennesker såret.

En talsmann for innenriksdepartementet bekrefter at situasjonen er uavklart og at spesialstyrker er på plass.

Norge har rundt 60 spesialsoldater i Kabul, der de i flere år har samarbeidet tett med det afghanske politiets spesialstyrke Crisis Response Unit 222 og følger dem når de er ute på oppdrag.

Bilder i sosiale medier viser studenter som flykter i panikk fra universitetsområdet, som nå er under evakuering.

Mandagens angrep kom kort tid før åpning av en afghansk-iransk bokmesse, men ingen har tatt på seg ansvaret og det er uklart om denne var målet for angriperne.

Taliban opplyser at de ikke er står bak angrepet, men den ytterliggående islamistgruppa IS har tidligere angrepet en rekke utdanningsinstitusjoner i Afghanistan.

Senest i forrige uke tok IS på seg ansvaret for et selvmordsangrep mot en utdanningsinstitusjon i Kabul der minst 24 mennesker ble drept, de fleste av dem studenter.