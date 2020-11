Norske spesialstyrker var med på å stoppe angrep på universitetet i Kabul

Minst 19 personer, mange av dem studenter, er drept og 22 såret etter at væpnede menn stormet universitetet i Afghanistans hovedstad Kabul, ifølge myndighetene.

Afghansk politi sperret av området rundt universitetet i Kabul, som ble stormet av væpnede mann mandag. Foto: Rahmat Gul / AP / NTB

NTB-AFP-AP

2. nov. 2020 08:00 Sist oppdatert nå nettopp

Angrepet varte i flere timer, ifølge innenriksdepartementet.

Samme departement anslår at minst 19 personer er drept. 22 skal være såret.

Det var i morgentimene mandag at væpnene menn tok seg inn på campus. Øyenvitner forteller om eksplosjoner og skyting inne på området. Store politi- og sikkerhetsstyrker var raskt på stedet.

Norske spesialstyrker deltok i operasjonen som til slutt gjorde at angriperne ble uskadeliggjort. Det opplyser pressevakt ved Forsvarets operative hovedkvarter Jørn Hammarbeck til NRK. Ingen av de norske soldatene skal ha blitt skadet.

Hammerbeck vil ikke gå i detalj om de norske styrkenes innsats, men skriver i en epost til NRK at de nå er i gang med debrief og klargjøring for ny innsats.

Politi og sikkerhetsstyrker sperret av området rundt campus. Foto: Rahmat Gul / AP / NTB

Tre væpnede menn

Ifølge innenriksdepartementet var det tre væpnede menn som sto bak angrepet, hvorav alle tre nå er døde, ifølge en talsmann.

– Fiender av Afghanistan, fiender av utdanning har tatt seg inn på universitetet i Kabul, sa talsmann Tariq Arian tidligere mandag.

Bilder i sosiale medier viser studenter som flyktet i panikk fra universitetsområdet mens området ble evakuert.

Mandagens undervisning var allerede godt i gang da skytingen begynte, fortalte en universitetsprofessor til den lokale TV-kanalen Ariana. Ansatte og sikkerhetspersonell hjalp studenter med å komme seg vekk fra området, ifølge professoren.

Siste i en lang rekke angrep

Mandagens angrep kom kort tid før åpning av en afghansk-iransk bokmesse, men ingen har tatt på seg ansvaret, og det er uklart om denne var målet for angriperne.

Taliban opplyser at de ikke er står bak angrepet, men den ytterliggående islamistgruppa IS har tidligere angrepet en rekke utdanningsinstitusjoner i Afghanistan.

Senest i forrige uke tok IS på seg ansvaret for et selvmordsangrep mot en utdanningsinstitusjon i Kabul der minst 24 mennesker ble drept, de fleste av dem studenter.

Norge har rundt 60 spesialsoldater i Kabul, der de i flere år har samarbeidet tett med det afghanske politiets spesialstyrke Crisis Response Unit 222 og følger dem når de er ute på oppdrag.