Flere skadet og minst én drept i angrep ved synagoge i Wien

Det er avfyrt flere skudd ved en synagoge i Wien sentrum, og politiet har iverksatt en større operasjon. Østerriske medier melder at flere personer skal være drept.

Politifolk med skuddklare våpen i nærheten av åstedet i Wien. Foto: CHRISTIAN BRUNA / EPA

2. nov. 2020 20:45 Sist oppdatert nå nettopp

SISTE: Den tyske avisen Bild skriver at det pågår en gisselsituasjon et annet sted i Wien enn der angrepet fant sted.

Avisen Kronen Zeitung melder at hendelsene startet med et angrep ved synagogen, som ligger i Seitenstettengasse i gamlebyen i den østerrikske hovedstaden.

Én av angriperne skal være drept, mens en annen skal være på rømmen, opplyser Østerikes innenriksdepartement ifølge nyhetsbyrået APA.

Østerrikes innenriksminister sier til nyhetskanalen ORF at det trolig er snakk om et terrorangrep, og at flere personer står bak. Han sier også at flere personer er skadet og trolig drept i angrepet, skriver Reuters.

En reporter for ORF sier politiet opplyser at flere personer er drept.

Øyenvitner sier at det ble avfyrt flere skudd mot bygningen like før klokken 20 mandag kveld. Den tyske TV-stasjonen NTV melder at det skal være hørt rundt 50 skudd.

Politibiler og ambulanser ved åstedet i Wien. Foto: LEONHARD FOEGER / Reuters

Ifølge foreløpige meldinger er en politimann som holdt vakt ved synagogen, skutt og kritisk skadet, melder rikskringkastingen ÖRF.

Politiet har bekreftet at det foregår en større operasjon.

Politiet i Wien meldte på Twitter at det var skyting flere steder og at flere mennesker er skadet.

En video som blant annet er publisert i avisen Kronen Zeitung, viser personer som tar dekning bak inngangen til Schwedenplatz T-banestasjon. I bakgrunnen kan man høre skudd bli avfyrt. Foto: Skjermdump

Politiet oppfordrer folk til å holde seg borte fra området og ikke dele videoer og bilder på sosiale medier.

Det sirkulerer likevel flere videoer som angivelig skal være fra hendelsen som nå utspiller seg i wien.

Én viser folk som løper i de brostensbelagte gatene, en annen viser en person som ligger i en blodpøl utenfor en restaurant.

Det sirkulerer også en video av en hvitkledd person som går ut på gaten og avfyrer to skudd med en rifle. En svært dramatisk seanse viser to sortkledde personer som havner i det som trolig er en skuddveksling før den éne av dem faller i bakken.

Den jødiske menigheten i Wien ber alle medlemmer holde seg innendørs og ikke forlate hjemmene sine.

Lederen av det jødiske samfunnet i Østerrike, Oskar Deutsch, skriver på Twitter at det er usikkert om synagogen var målet for angrepet.

– Det som derimot er sikkert, er at både synagogen i Seitenstettengasse og kontorbygningen på samme adresse var stengt da skytingen startet, skriver Deutsch.