Lokale medier: Minst én drept i angrep mot synagoge i Wien

Det er avfyrt flere skudd mot en synagoge i Wien sentrum, og politiet har iverksatt en større operasjon. Minst én person skal være drept.

2. nov. 2020 20:45 Sist oppdatert nå nettopp

Avisen Kronen Zeitung melder at det pågår et angrep mot synagogen, som ligger i Seitenstettengasse i gamlebyen i den østerrikske hovedstaden.

Ifølge avisen har en av gjerningspersonene sprengt seg selv i luften.

Øyenvitner sier at det ble avfyrt flere skudd mot bygningen like før klokken 20 mandag kveld. Den tyske TV-stasjonen NTV melder at det skal være hørt rundt 50 skudd.

Ifølge foreløpige meldinger er en politimann som holdt vakt ved synagogen, skutt og kritisk skadet, melder rikskringkastingen ÖRF.

Flere andre er såret, og minst én person skal være drept.

Politiet har bekreftet at det foregår en større operasjon.

Gjerningspersoner oppgis å ha rømt fra stedet, og det meldes også om at mange mennesker flykter fra stedet.

Politiet i Wien skriver på Twitter at det er skyting flere steder og at flere mennesker er skadet.

Politiet oppfordrer folk til å holde seg borte fra området og ikke dele videoer og bilder på sosiale medier.

På Twitter er det publisert en video som skal være fra denne hendelsen. På videoen kan man høre flere skudd.

Den jødiske menigheten i Wien ber alle medlemmer holde seg innendløres og ikke forlate hjemmene sine.