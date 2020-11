Minst fem drept og flere skadet i angrep i Wien. En av angriperne sympatiserte med IS.

Minst fire sivile og en gjerningsperson ble mandag kveld drept da tungt bevæpnede personer skjøt mot personer på seks forskjellige steder i Wien. Flere gjerningspersoner er på flukt.

Politiet blokkerte en gate etter angrepet i Wien mandag. Foto: RADOVAN STOKLASA / Reuters / NTB

To menn og en kvinne ble drept i angrepet mandag. I tillegg er en gjerningsperson drept. Det opplyser Wiens politisjef tirsdag morgen.

Rett før klokken 8 tirsdag morgen er ytterligere en sivil person bekreftet død. Det melder nyhetsbyrået APA.

15 personer er alvorlig skadet, blant annet en politibetjent, ifølge politiet.

En av angriperne sympatiserte med IS, ifølge Østerrikes innenriksminister Karl Nehammer. Han sier tirsdag morgen at angrepet var et mislykket forsøk på å svekke og skape splittelse i demokratiet, ifølge Reuters.

– Dette vil få konsekvenser, sa innenriksministeren på en pressekonferanse.

Angrepet startet i en del av byen kjent for sitt uteliv. Gjerningspersonene startet å skyte vilkårlig inne og utenfor barer, sier Wien-ordfører Michael Ludwig til nyhetsbyrået APA.

Totalt ble seks ulike steder angrepet. En angriper var utstyrt med bombebelte, melder ministeren. Politiet i Wien melder på Twitter at dette beltet var falskt.

Folk som var ute i gatene, ble bedt om å søke dekning og å unngå kollektivtransport. I luften holdt flere helikoptre oppsyn, og tjenestemenn ropte at folk skulle trekke bort fra gatene og inn i bygninger.

Tirsdag morgen gjentok ministeren beskjeden om at folk må holde seg hjemme.

Spesialenheter er satt inn for å lete etter gjerningsmennene, som politiet i Wien har beskrevet som «veldig godt utstyrt med automatvåpen» og var «profesjonelt forberedt».

Østerrikes kansler Sebastian Kurz har kalt det et «avskyelig terrorangrep».

Politifolk med skuddklare våpen i nærheten av åstedet i Wien. Foto: CHRISTIAN BRUNA / EPA

Startet ved synagogen

Hendelsene startet i 20-tiden mandag med et angrep i nærheten av en synagoge i Seitenstettengasse i gamlebyen, ifølge avisen Kronen Zeitung. Det var tirsdag morgen uklart om angrepet hadde et antisemittisk motiv.

Den jødiske menigheten i Wien ba mandag alle medlemmer om å holde seg innendørs.

Flere skudd mot synagogen like før klokken 20 mandag kveld, ifølge øyenvitner. Den tyske TV-stasjonen NTV meldte at det ble hørt rundt 50 skudd.

En video som blant annet er publisert i avisen Kronen Zeitung, viser personer som tar dekning bak inngangen til Schwedenplatz T-banestasjon. I bakgrunnen kan man høre skudd bli avfyrt. Foto: Skjermdump

Rabbiner: Skjøt mot barene

Nyhetsbyrået AP har møtt rabbiner Schlomo Hofmeister. Han forteller at han så minst én person som skjøt mot mennesker som satt utenfor barene.

– Det ble løsnet minst 100 skudd rett utenfor bygget vårt, sier Hofmeister.

Han sier det var flere folk ute enn vanlig nå for tiden og begrunner det med at de fra og med tirsdag stenger alle puber og restauranter for å slå ned koronasmitten.

En politimann som holdt vakt ved synagogen, skal ha blitt skutt og kritisk skadet, melder rikskringkastingen ÖRF.

Politibiler og ambulanser ved åstedet i Wien. Foto: LEONHARD FOEGER / Reuters

Politiet oppfordret folk til å holde seg borte fra sentrum og ikke dele videoer og bilder på sosiale medier.

Flere videoer som skal være fra angrepet sirkulerer nå i sosiale medier.

Én av disse viser folk som løper i de brosteinsbelagte gatene. En annen viser en person som ligger i en blodpøl utenfor en restaurant.

En annen svært dramatisk seanse viser at to sortkledde personer som ser ut som politifolk havner i en skuddveksling. Videoen viser at den ene av dem faller i bakken.

Fakta Terror i Wien I 1981 ble to mennesker drept og 18 skadet da to palestinere angrep synagogen i Wien.

I 1985 angrep en palestinsk ekstremistgruppe Wien flyplass med håndgranater og automatgevær og tre personer ble drept.

De siste årene har Østerrike blitt spart for den slags store angrep som er sett i Paris, Berlin og London.

I august 2020 pågrep politiet en 31 år gammel syrisk flyktning mistenkt for å ha forsøkt å angripe en jødisk samfunnsleder i landets andre by Graz. Ingen ble skadet i angrepet. Vis mer

Statsminister Erna Solberg er blant flere europeiske ledere som har fordømt angrepet.

– Forferdelige angrep i Wien. Mine tanker er med ofrene, deres familier og det østerrikske folk. Vi må stå sammen mot hat og vold, skriver Solberg i en Twitter-melding på engelsk.

Frankrikes president Emmanuel Macron skriver på Twitter at «våre fiender trenger å vite hvem de har med å gjøre».

USAs president Donald Trump kaller det et «avskyelig terrorangrep» og skriver at deres bønner er med folket i Wien.

– Disse grusomme angrepene mot uskyldige mennesker må stoppe. USA står med Østerrike, Frankrike og hele Europa i kampen mot terrorister, skriver Trump på Twitter.