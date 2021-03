Biden har kjempet for strengere våpenlover i 30 år. Vil han lykkes denne gangen?

Som visepresident for Barack Obama fikk Joe Biden ansvaret for våpenreformer. Nå prøver han seg igjen med de samme forslagene.

Etter skolemassakren på Sandy Hook i 2012 fikk Joe Biden, som da var visepresident for Barack Obama, i oppgave å komme med en pakke med våpenreformer. Drøyt åtte år senere legger han frem de samme forslagene. Foto: Susan Walsh, AP/NTB

To masseskytinger på én uke. Totalt 18 personer er drept i tragediene. Igjen er debatten rundt USAs våpenlover brakt på banen.

Når, og ikke minst hvordan, skal masseskytingene ta slutt?

Spørsmålet er blitt stilt utallige ganger før. Men nå hviler det på skuldrene til en ny president.

Joe Biden var tydelig berørt da han tirsdag etterlyste konkrete tiltak for å unngå flere lignende hendelser.

– Jeg trenger ikke vente et minutt til, heller ikke én time, for å ta fornuftige skritt som vil redde liv i fremtiden. Jeg oppfordrer mine kolleger i Representantenes hus og Senatet til å handle, sa Biden i en tale fra Det hvite hus.

I 30 år har Biden kjempet for strengere våpenkontroll. Forslagene han nå legger frem er påfallende like dem han har forsøkt å få gjennom før.

Har presidenten noen sjanse til å endre våpenlovgivningen i USA?

Det var en berørt Joe Biden som talte fra Det hvite hus etter masseskytingen i Colorado mandag. Der oppfordret han Kongressen til å vedta en rekke nye våpenlover. Foto: Patrick Semansky, AP/NTB

Syvende masseskyting på én uke

Bidens appell kom etter at ti personer ble drept i en dagligvarebutikk i Boulder i Colorado. Blant de drepte var politibetjenten Eric Talley. En 21 år gammel mann er siktet for drapene.

Tragedien fant sted knapt én uke etter en masseskyting i Atlanta i Georgia der åtte personer ble drept. Blant dem var seks asiatisk-amerikanske kvinner.

Angrepet i Colorado var den syvende masseskytingen i USA på én uke, ifølge CNN. Nå krever Biden at Kongressen vedtar strengere våpenlover.

Det er spesielt to forslag han ønsker å få gjennomslag for:

Et forbud mot såkalte angrepsvåpen. Dette er halvautomatiske geværer som gjerne ser ut som militære våpen. Han vil også tette smutthull i systemet for bakgrunnssjekk. Det innebærer å utvide bakgrunnssjekker til å også gjelde private selgere, i tillegg til å utvide fristen til å utføre sjekker på dem som kjøper våpen.

Lovforslagene i punkt to er allerede vedtatt i Representantenes hus. De møter imidlertid motstand i Senatet, der republikanerne står sterkere.

14 år gamle Morgan Beltzer legger blomster ved stedet der masseskytingen fant sted i Boulder i Colorado mandag. Foto: Alyson McClaran, Reuters/NTB

En 30 år lang kamp mot våpenkontroll

Det er ikke første gang Joe Biden fremmer disse forslagene. Første gang var på 1990-tallet, da han satt i Senatet og bidro til å få gjennom et forbud mot angrepsvåpen. Forbudet var imidlertid tidsbegrenset og gikk ut i 2004.

I 2012, da han var visepresident for Barack Obama, fikk Biden på nytt ansvaret for å utforme en reformpakke for våpenlovgivningen. Det skjedde etter skolemassakren på barneskolen Sandy Hook, der 26 barn og voksne ble drept.

Fem dager etter massakren la Biden og Obama frem et forslag om tre nye lover: universelle bakgrunnssjekker, et nytt forbud mot angrepsvåpen og forbud mot våpenmagasiner med stor patronkapasitet.

Ingen av lovene fikk gjennomslag. Politico skriver at Biden hadde håpet å bruke sine forhandlingsferdigheter og personlige relasjoner til å overbevise skeptiske demokrater og republikanere.

Forsøket mislyktes. Biden klarte ikke å levere på oppgaven Obama hadde gitt ham.

Daværende president Barack Obama etter masseskytingen som drepte ni mennesker i en afroamerikansk kirke i Charleston, Sør-Carolina. I bakgrunnen står daværende visepresident Joe Biden Foto: Jonathan Ernst, Reuters/NTB

Et nytt kort i ermet

Drøye åtte år senere gjør Joe Biden et nytt forsøk. Den politiske splittelsen rundt våpenkontroll er fremdeles den største hindringen.

Kun åtte av 211 republikanere i Representantenes hus stemte for å utvide loven om bakgrunnssjekker av våpenkjøpere. The New York Times skriver at lovforslaget neppe vil oppnå de 60 stemmene som kreves for å få gjennomslag i Senatet. Det krever i så fall at minst ti republikanere stemmer sammen med alle demokratene.

Som president har Joe Biden imidlertid en større verktøykasse. Den inkluderer presidentordrer – føderale direktiver som statsapparatet skal rette seg etter. Det gir Biden en mulighet til å få gjennomslag for sin politikk uten å måtte gå den lange veien om Kongressen.

Bidens administrasjon vurderer derfor nå en rekke presidentordrer for å stramme inn våpenlovgivningen:

Én av dem vil innføre bakgrunnssjekker for kjøpere av hjemmelagde skytevåpen som mangler serienummer.

En annen foreslår å tette et smutthull som tillater våpenforhandlere å selge våpen før en bakgrunnssjekk er fullført.

I tillegg har Biden ulike planer for å holde våpen unna personer med mentale lidelser.

Det er imidlertid begrenset hva en president kan utrette med en presidentordre. Bryter direktivene med grunnloven, kan de bli stoppet i rettssystemet.

Grasrotgrupper som jobber for strengere våpenlover, frykter også at det vil ta lang tid før Bidens politikk fører til reelle endringer. De oppfordrer i stedet administrasjonen til å støtte lokale initiativer som kan ta tak i problemene med én gang.

– Vi har hendelser der tre eller fire mennesker blir skutt daglig. Vi får ikke det samme oppstyret eller oppmerksomheten for disse drapene, sier Eddie Bocanegra fra organisasjonen Heartland Alliance i Chicago til Politico.

