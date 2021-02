Jair Bolsonaros oppslutning faller. Nå forsøker han «å ta en Trump» for å beholde makten.

«Still ham for riksrett», krever folk. Hvis Brasils president faller mer på meningsmålingene, kan han ta i bruk radikale grep, tror forsker.

Økt våpentilgang til alle var en av valgkampsakene til Bolsonaro. Men nå forlater flere av velgerne ham. Foto: Adriano Machado, Reuters / NTB

«Og så?» svarte president Jair Messias Bolsonaro da han i april ble konfrontert med at Brasil hadde de nest høyeste koronadødstallene i verden.

«Jeg sørger. Hva vil du at jeg skal gjøre? Jeg heter Messias, men jeg kan ikke utføre mirakler», fortsatte han.

Koronaviruset fikk raskt gode levekår i Brasil. Bolsonaro ville ikke, og vil fortsatt ikke, ta pandemien på alvor. Han mente den var hausset opp av media. Velgerne hans var ikke enige. Ettersom pandemien strammet grepet om landet, falt velgerne fra.

Brasilianernes misnøye over Bolsonaros håndtering av pandemien kan leses ut av meningsmålingene det siste året.

Et grep i juli ga ham nærmere 40 prosent oppslutning: Han vendte seg til Brasils fattige. 66 millioner mennesker, nesten hver tredje innbygger, fikk utbetalt en tusenlapp i måneden i en raus redningspakke. På den måten tettet han hullet fra middelklassen, hvor mange hadde vendt ham ryggen.

Men nå er det tomt i kassen. Bolsonaro fikk ikke gjennomslag i Kongressen for å forlenge redningspakken. Og misnøyen vokser. Den siste meningsmålingen viser et fall på fem prosentpoeng oppslutning fra november.

Likevel er oddsene gode for at han beholder makten etter valget i 2022, mener Brasil-kjennere.

I 2022 er det nytt presidentvalg. Hvis Bolsonaros oppslutning fortsetter å dale, kan han komme til å ta i bruk radikale grep, ifølge Brasil-ekspert.

Fakta Jair Messias Bolsonaro (66) Ble president i Brasil i 2019, og sitter frem til januar 2023. Ble valgt inn som kandidat for det sosialliberale partiet Partido Social Liberal (PSL), men er ikke lenger medlem av partiet. Gikk til valg på løfter om å rydde opp i landets økonomi og politikk etter flere år med vanstyre og korrupsjon. Har bakgrunn som offiser i hæren. Han har vært en åpen tilhenger av militærdiktaturet og henrettelsen og torturen som ble gjennomført under dem. Kilde: Store norske leksikon og Aftenpostens arkiver Vis mer

– Et mer skrekkelig scenario enn i USA

– Han kan bli mer radikal hvis det viser seg at økonomien blir verre og han mister populariteten, sier Yuri Kasahara. Han er forsker ved Oslo Met med Brasil som spesialområde og er selv vokst opp i landet.

I første omgang tror Kasahara at presidenten vil fri til kjernevelgerne ved å forsøke å vedta kontroversielle lover i Kongressen.

Det kan dreie seg om forbud mot alle typer abort og å redusere minoriteters – særlig homofiles – rettigheter. Det kan også være å gi mer våpentilgang til vanlige folk eller forsterke den føderale regjeringens kontroll over politiet, sier Kashara.

Yuri Kasahara tror ikke Bolsonaro har den riktige støtten for et eventuelt militærkupp. Foto: Benjamin A. Ward

Hva hvis Bolsonaro ikke skulle få gjennom disse forslagene? Da kan han begynne å kritisere Kongressen og domstoler. Men også oppildne til folkeopprør.

– Hvis han taper valget i 2022, kan man vente et mer skrekkelig scenario enn i USA med kaotiske mobber og grupper som angriper Kongressen eller høyesterett, sier han.

Bolsonaro har allerede begynt å ta i bruk noen av Trumps velkjente metoder.

Påstand om valgfusk

Under kommunevalget i desember uttalte Bolsonaro at «han håpet valgsystemet i 2022 ville være sikkert». Og med det ser det ut til at han velger samme taktikk som Trump: Å så tvil om legitimiteten til valget.

I tillegg krever mange nå at Bolsonaro blir stilt for riksrett for den dårlige håndteringen av pandemien.

«Riksrett JA!» står det på en av plakatene til demonstrantene. Selv de som stemte på Bolsonaro, krever nå at han blir stilt for riksrett. Foto: Adriano Machado, Reuters / NTB

Statsviteren Robert Muggah har kommentert likheten mellom Bolsonaro og Trump på det amerikanske nyhetsnettstedet Foreign Policy. En eventuell riksrett mot Bolsonaro kan sette fyr på tilhengere med langt klarere motiver enn det Trumps tilhengere hadde, mener han. Han viser til stormingen av nasjonalkongressen i hovedstaden Brasília i 2016. Brasil hadde militærdiktatur fra 1964 til 1985. Demonstrantene krevde at dette skulle bli innført på ny.

16. november 2016 ble kongressen i Brasil invadert av demonstranter som ønsket militærstyret tilbake. Foto: Adriano Machado, Reuters / NTB

I kommentaren påpeker han at 10 av Bolsonaros 23 regjeringsmedlemmer er tidligere militæroffiserer. Den høyeste andelen siden diktaturet.

Yuri Kasahara tror ikke Bolsonaro har den støtten han trenger til en eventuell militær overtagelse.

– Han har mye støtte blant politifolk og forsvaret, men militæret er ikke noen trussel. Mange generaler er kritiske til ham. De har en litt mer ansvarlig rolle, sier Kasahara.

– Han er ikke så dum som han ser ut til

Hvis Bolsonaro skal gjenvinne populariteten, må han få kontroll på pandemien. Økonomien har han ifølge seg selv ikke kontroll over. Der er det ikke flere redningspakker og potensiell popularitet å hente.

Hans foretrukne kandidater gjorde det dessuten dårlig i lokalvalgene før jul. Mange av ordførervervene gikk til høyre- og venstrekandidater som befinner seg mer på midten. Den veien, altså midten, kan også Bolsonaro finne på å gå for å vinne en ny presidentperiode.

Bolsonaro har ikke villet anerkjenne alvorligheten av koronaviruset, men hvis man skulle bli syk, har han anbefalt hydroksyklorokin. Et medikament VHO sterkt fraråder å bruke mot covid-19- Foto: Adriano Machado, Reuters / NTB

– Han er ikke så dum som han ser ut til. Han kan posisjonere seg som en tradisjonell konservativ, for så å danne en koalisjon i Kongressen. Det har vi allerede sett at han har begynt å gjøre, sier Barry Ames.

Han er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Pittsburgh og har skrevet flere bøker om Brasil.

Ames tror det er usannsynlig at militæret tar makten via et kupp.

– De vil ikke ha makten, det endte ikke bra forrige gang, sier han og viser til det siste militærdiktaturet som endte i 1985.