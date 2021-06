USA ber allierte hente IS-krigere hjem fra Syria

USAs utenriksminister Antony Blinken ber allierte land hente hjem sine IS-krigere fra Syria. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB

USAs utenriksminister Antony Blinken ber landets allierte om å hente hjem IS-krigere fra Syria. Han sier de ikke kan bli værende i landet for alltid.

NTB-AFP

Nå nettopp

– Situasjonen er rett og slett uutholdelig. Det kan ikke være slik for alltid, sa Blinken i Roma i Italia, der han mandag deltok på et ministermøte til den USA-ledede koalisjonen som kjempet mot ekstremistgruppa IS.

Rundt 10.000 mistenkte IS-krigere holdes fengslet i nordlige Syria av vestligstøttede kurdere, ifølge amerikanske anslag.

Blinken oppfordret land til å få IS-krigere hjem for å rehabilitere eller hvis nødvendig straffeforfølge dem.

Det er USA og Italia som er vertskap for møtet i Roma, som skal ta opp kapasiteten og utbredelsen til IS, stabiliseringsinnsatsen i Irak og Syria og utviklingen i den jihadistherjede Sahel-regionen i Afrika.

Norge deltar

– Daesh kan fortsatt være en trussel og tiltrekke seg støtte, sa Italias utenriksminister Luigi Di Maio, med henvisning til det arabiske akronymet for den ytterliggående islamistgruppen.

Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) deltar også på utenriksministermøtet, og hun skal også ha bilaterale samtaler i tilknytning til møtet. Koalisjonen består av 77 land og fem organisasjoner.

Mandagens møte er det første koalisjonen har hatt på ministernivå siden koronapandemien brøt ut.

Kunngjorde midler

Blinken viste til at på tross av at IS har blitt nedkjempet militært, er ekstremistgruppa fortsatt i stand til å kunne gjennomføre store angrep.

– Vi må være like forpliktet til våre mål om stabilisering som vi var da den militære innsatsen endte i seier, sa utenriksministeren.

Han kunngjorde også at USA skal bidra med over 3,5 milliarder kroner som er øremerket til å hjelpe landene rundt Syria og fordrevne personer i Syria.