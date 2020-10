Demokratisk seier i Texas? Drømmen kan bli virkelighet for Biden.

Joe Biden har ikke gitt opp å vinne i Texas. Demokratisk flertall her vil føre til den største omveltningen i fordelingen av valgmenn i USA på over 30 år.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden leder på meningsmålingene to uker før valget. Nå ser han muligheter i Texas. Foto: Carolyn Kaster, AP / NTB

NTB

Nå nettopp

Lenge har dette bare vært en drøm for Det demokratiske partiet. Forrige gang partiet seiret i Texas i et presidentvalg var da Jimmy Carter ble valgt i 1976.

Fortsatt er det president Donald Trump som ligger best an i Texas. Men seier for Biden er ikke lenger umulig.

– Det har ikke blitt sannsynlig, men det har kommet inn i det muliges rike, sier Jim Henson, som er med på å organisere meningsmålinger for University of Texas og mediet The Texas Tribune.

Stor omveltning

Valgkollegier, som Electoral College i USA, er ledd i et valgsystem der representanter velges til å stemme på vegne av velgerne. Det amerikanske valgkollegiets 538 medlemmer er kjent som valgmenn, og en presidentkandidat må dermed ha 270 stemmer for å vinne valget.

California er den største delstaten i antall valgmenn med 55. Deretter følger Texas med 38, og Florida og New York med 29 hver.

Biden trenger ikke de 38 valgmennene i Texas for å vinne valget, ifølge meningsmålinger. Men hvis han hadde klart å vinne i delstaten, og hvis demokratene ville klare å holde staten i kommende valg, ville det vært den største omveltningen i det politiske landskapet siden California ble blått for nesten 30 år siden.

Enhver republikansk presidentkandidat ville da startet med en stor ulempe. Og også et jevnt resultat i Texas i år vil bety at republikanerne ikke lenger kan ta delstaten for gitt. Dermed vil de måtte bruke mer tid og penger i Texas heller enn i andre viktige delstater.

Biden-tilhenger Ann Grannan fester et flagg på bilen før et arrangement i Plano i Texas 11. oktober. Demokrater i Texas har presset Biden til å satse hardere på delstaten kort tid før valgdagen 3. november. Foto: LM Otero, AP / NTB

Fordel

Biden-kampanjen spyttet nylig inn seks millioner dollar, tilsvarende rundt 55 millioner kroner, til TV-reklamer i Texas. Isolert sett er det ikke en spesielt stor sum i en stor delstat med mange mediemarkeder, men det viser at Biden ikke har gitt opp.

I tillegg har han sendt sin kone Jill Biden til valgkamparrangementer i Dallas, El Paso og Houston.

At Biden ikke har avskrevet Texas, viser fordelen han har i valginnspurten: Han har et trygt nok forsprang i de viktige vippestatene til at han kan rette oppmerksomheten også mot andre delstater. Blant disse er Georgia, Iowa og Ohio.

Fortsatt en republikansk delstat

Det er flere årsaker til at mulighetsrommet er blitt videre for demokratene i den historisk sett republikanske bastionen Texas. Stor tilflytting fra mer liberale delstater som California og New York er en av dem.

Mer urbanisering og et økende antall innbyggere med latinamerikansk bakgrunn, som vanligvis er mer demokratiske, gjør også delstaten litt mindre republikansk for hvert valg.

David Beckwith, en republikansk strateg som har jobbet for Bush-familien i flere valgkamper, bekrefter at demokratene har fremgang i Texas.

– Trenden er blåaktig, helt klart. Men Texas er fortsatt en konservativ delstat, sier Beckwith.