Bidens folk bruker F-ordet mot Kina. Det setter Norge i en vanskelig skvis.

Det pågår det et folkemord i Kina, mener USAs nye utenriksminister. Hans kollega i Norge ville ikke brukt akkurat det ordet.

En demonstrant i Tyrkia protesterer mot behandlingen av uigurene i Xinjiang-regionen. Amerikanske myndigheter mener at uigurene utsettes for folkemord. Foto: Emrah Gurel / AP / NTB

– De viktigste tingene bør gjentas tre ganger, sa Zhao Lijian.

Pressetalsmannen i kinesisk UD var iført en mørk dress og et lysegrønt slips da han møtte pressen i Beijing like før helgen. Han trakk leppene oppover i et hint av et halvsmil før han fortsatte: