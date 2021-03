Gul himmel over Beijing

Himmelen over Beijing var gulfarget mandag på grunn av en blanding av forurensing og den største sandstormen på over et tiår.

Himmelen over Beijing var gulfarget og satte preg på morgenrushet mandag. Foto: Andy Wong / AP / NTB

NTB

15. mars 2021 11:10 Sist oppdatert 11 minutter siden

En kvinne med munnbind på vei over en gate i Beijing mandag. Foto: Andy Wong / AP / NTB

Folk beveget seg utendørs i den kinesiske hovedstaden mandag med beskyttelsesbriller, munnbind og hårnett for å beskytte seg mot den kvelende luften.

Den kinesiske rikskringkastingen CCTVs hovedkvarter var innhyllet i gult mandag. Foto: Mark Schiefelbein / AP / NTB

Flere kjente landemerker, blant annet Den forbudte by og det særpregede hovedkvarteret for landets statlige kringkaster CCTV var delvis skjult bak det som mest kan beskrives som et apokalyptisk-lignende slør av støv og sand.

Bymyndighetene beordret alle skoler til å avlyse utendørsaktiviteter, og folk med luftveissykdommer ble bedt om å holde seg innendørs. Noen motorveier ble delvis stengt.

Folk brukte munnbind, både til fots og på sykkel, i den dårlige luften mandag. Foto: Ng Han Guan / AP / NTB

Den dårlige luftkvaliteten skyldes delvis en sandstorm som kom fra Mongolia, som ifølge myndighetene er den største på over et tiår som har rammet Beijing, og lokal forurensing.

Sikten var dårlig og luftkvaliteten falt betraktelig da sandstormen, kombinert med luftforurensing, rammet Beijing mandag. Foto: Andy Wong / AP / NTB

I Mongolia er seks mennesker meldt døde, og 81 er savnet etter kraftig vind og sandstorm som har feid over Kinas naboland.