Flere piler pekte riktig vei for Etiopias kvinner. Så kom pandemien. Og så startet krigen.

En gruppe jenter går langs veien med klesvasken i Soroka, en by i Amhara regionen nær grensen til Tigray. Over 60.000 mennesker er drevet på flukt som følge av den pågående konflikten. Rundt 25 prosent er jenter og kvinner. Flere skal ha blitt utsatt for seksuell, ifølge FN. Foto: Tiksa Negeri, Reuters/NTB