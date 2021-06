La frem lovforslag for å regulere Big Tech-selskapene

En tverrpolitisk gruppe medlemmer i Representantenes hus i USA har introdusert fem lovforslag som går rett i strupen på Amazon, Apple, Facebook og Google.

Verdens største og mektigste IT-selskaper kan nå bli regulert strengere. Foto: NTB/ AP

11. juni 2021 22:43 Sist oppdatert nå nettopp

Fredag la lovgiverne frem forslag for å begrense Big Tech-selskapenes makt. Facebook, Microsoft, Google, Apple og Amazon er i dag verdens suverent største og mektigste IT-selskaper. Blir de fem lovforslagene vedtatt, betyr det den mest ambisiøse oppdatering av monopol-lovene på mange tiår, ifølge The New York Times.

Avisen skriver at lovforslagene direkte myntet på tech-selskapenes grep om netthandel, informasjon og underholdning.

Forslagene vil blant annet gjøre det enklere å dele opp de største IT-selskapene med tvang dersom de bruker sin dominans i ett område for å styrke seg i et annet.

Demokrat-representant fra Rhode Island, David Cicilline, er leder av antitrust-komiteen i Representantenes hus. Foto: NTB

– Uregulerte tech-monopoler har for mye makt i vår økonomi, sier den demokratiske representanten David Cicilline til avisen. Han er leder av komiteen som jobber med konkurranseforhold i Representantenes hus.

– Vi ønsker å sikre at de mektigste og rikeste tech-monopolene må spille etter samme regler som oss andre, sier han.

Lovforslagene har støtte fra både demokrater og republikanere. De representerer den hittil mest aggressive utfordringen fra politikerne til teknologigigantene i Silicon Valley, ifølge New York Times.

Amazon, Apple, Facebook og Google har til sammen en markedsverdi på mer enn seks tusen milliarder dollar. Dette er fire ganger mer enn verdien av USAs ti største banker.

De siste ti årene har Big Tech møtt hardere motstand på denne siden av Atlanterhavet. EUs konkurransekommissær Margaret Vestager har utfordret teknologigigantenes hegemoni. Hun har blant annet sørget for at Google fikk en bot på mange milliarder euro for å legge kjepper i hjulene for konkurrenter.

Også under helgens G7-toppmøte i Storbritannia står de multinasjonale kjempebedriftene på agendaen. Det er ventet at finansministrene i verdens syv rikeste demokratiske industriland vil si seg enige i målet om at selskapene skal tvinges til å betale skatt.