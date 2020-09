Trump gir skogeierne skylden for skogbranner

Mens Joe Biden gir klimaendringer skylden for skogbrannene på vestkysten av USA, sier president Donald Trump at dårlig skogsdrift er årsaken.

Den demokratiske guvernøren Gavin Newsom brukte maske da han takket Trump for hjelpen i kampen mot flammene. Andrew Harnik, AP/NTB scanpix

Da Donald Trump møtte brannmenn i California mandag, la han skylden for de rekordstore skogbrannene på skogeierne.

Han sa at han nylig hadde snakket med en europeisk statsleder, som ikke har samme problem med skogbranner.

– De har ikke slike problemer. De har veldig eksplosive trær, men de har ikke slike problemer, sa presidenten.

Han forsvarte seg mot angrep fra demokratiske politikere. Motstanderen hans i valget 3. november, Joe Biden, sa omtrent samtidig:

– Om du gir en klimabrannstifter fire år til i Det hvite hus, hvordan kan noen da være forbauset om mer av Amerika går opp i flammer?

Ifølge The New York Times sa han at Trump ikke tar hensyn til vitenskap og fakta.

Da Trump reiste til California for å møte menn og kvinner som kjemper mot flammene, takket delstatens guvernør Gavin Newson for hjelpen fra sentralmyndighetene. Men han la til:

– Klimaendringer er en realitet og de forverrer brannene i California.

Rake America Great Again

Trump gjentok noe han første gang sa i 2018, etter et møte med Finlands president Sauli Niinistö. Den finske presidenten husker at han fortalte Trump:

– Vi tar vare på skogene våre og overvåker dem for skogbrannfare.

Trump spant videre på dette og sa at amerikanere må bli flinkere til å rake. Niinistö kan ikke huske at han snakket om akkurat det.

Men på begge sider av Atlanterhavet fikk humorister nytt råstoff til vitsene sine.

Også i 2018 sa Trump at det må ryddes i underskogen for å unngå skogbranner. Det utløste mye humor. Skjermdump

Til og med halvgamle norske popmusikere ble trukket inn i vitsekrigen, med sangen «rake on me».

Ikke grepet helt ut av luften

Det hører med til historien at Trump hadde et poeng. Finske skogeiere er forholdsvis lite plaget av skogbranner. Det skyldes ikke raking, men aktiv tynning og opprydding etter hugst, mente direktøren i den finske skogeierforeningen, Heikki Savolainen.

Mandag bekreftet guvernør Newsom at California må bli flinkere til å drive skogen forsvarlig.

Trump takket styrker fra Californias nasjonalgarde for innsatsen mot skogbrannene. Andrew Harnik, AP/NTB scanpix

For demokratene er uansett brannene en god anledning til å minne velgerne om at Trump har gjort mye for å avskaffe eller redusere klimatiltakene Barack Obama innførte i sin presidentperiode.

Mandag møtte presidenten også Wade Crowfoot, som leder Californias direktorat for naturressurser.

– Det vil begynne å bli kjøligere. Bare vent, sa Trump.

– Jeg skulle ønske vitenskapen var enig med deg, svarte Crowfoot.

Mandag sa ikke Trump at han tviler på klimaendringene. Men han spurte retorisk om store forurensere som Kina, India og Russland vil endre sin politikk.

– Du har en masse land som må endre politikk, for de står for en veldig stor del av forurensningen, sa han.