Trump vil ha plan som skal fremme «patriotisk utdanning» i USA

I en tale spekket med angrep på venstresiden i USA kunngjorde Donald Trump at han vil sette opp en føderal utdanningsplan for å fremme «patriotisk utdanning».

President Donald Trump på pressekonferansen på museet i nasjonalarkivet t i Washington DC. Alex Brandon / AP / NTB scanpix

– Vår ungdom skal bli lært opp til å elske USA med hele sitt hjerte og hele sin sjel, sa Trump under talen torsdag.

Trump anklaget under talen sine motstandere for å ønske en kulturell revolusjon i landet. Han viste til at aktivister på venstresiden i løpet av sommeren ødela statuer av viktige historiske figurer og sa at de prøver å framstille USA som et land bygget på rasisme og undertrykkelse.

Presidenten holdt talen på museet i nasjonalarkivet i Washington DC, der USAs uavhengighetserklæring blir oppbevart.

