Russisk økonomi vokser til tross for sanksjoner. Her er forklaringen.

De omfattende sanksjonene mot Russland virker ikke slik Vesten hadde håpet. Landet har aldri hatt større overskudd.

Russisk økonomi vil i år vokse omtrent like mye som europeisk økonomi. Inflasjonen i landet er lavere enn i de fleste europeiske land. Vis mer

USA og EU har flere ganger innført omfattende sanksjonspakker mot Russland etter landets invasjon av Ukraina i februar i fjor.

Russisk økonomi er ikke så hardt rammet som det vestlige ledere hadde håpet, selv om krigføringen i Ukraina også har vært kostbar.

I fjor hadde Russland et overskudd på driftsbalansen med utlandet på nærmere 2300 milliarder kroner. Det er en økning på 86 prosent fra året før. Landets overskudd har aldri vært større. En årsak kan være høye priser på olje- og gass, landets fremste eksportvare.

– Det er veldig sjelden man oppnår det man ønsker ved hjelp av sanksjoner. Ofte får de også helt motsatt effekt. Det sier Benedicte Bull til NTB. Hun er professor ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo.

Frakter russisk kull

Av egeninteresse innførte ikke Europa sanksjoner mot russisk olje og gass i første omgang. Det fikk pengene til å renne inn.

I takt med at EU stanset importen, har nye kjøpere kommet på banen. Russland har overtatt etter Saudi-Arabia som Kinas største oljeleverandør. India tidoblet i fjor sin import fra landet.

USA og EU innførte sanksjoner mot russisk kull. Men andre greske skip bidrar til å frakte det russiske kullet til kjøpere andre steder i verden.

Russland har ingen problemer med å finne kjøpere til olje og gass, etter at USA og EU innførte sanksjoner. Dette tankskipet losset olje i Karachi i Pakistan i midten av juni. Vis mer

Synkende inflasjon

Store russiske verdier i utlandet er riktig nok fryst. Den russiske sentralbanken innførte i fjor vår en rekke tiltak som dempet effekten av dette.

Verdien av rubelen stupte rett etter invasjonen. Deretter stabiliserte den seg. Nå er den sterkere enn på flere år. Inflasjonen nærmet seg 20 prosent i fjor vår. Nå har den falt kraftig.

Ved utgangen av juni i år lå den på 3,2 prosent. Det er langt under de fleste europeiske land.

Russlands BNP BNP Bruttonasjonalprodukt er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, minus de varene som blir brukt under denne produksjonen. Denne summen deles her på antall innbyggere i landet.krympet i 2022 med 2,1 prosent, selv om vestlige land spådde opp til 15 prosent nedgang. Nedgangen ble også langt mindre enn det Verdensbanken hadde spådd.

Det internasjonale pengefondet (IMF) anslår i år at russisk økonomi vil vokse med 0,7 prosent. Veksten blir i så fall på nesten samme nivå som europeisk økonomi der prognosen lyder på 0,8 prosent.

India, som er verdens tredje største importør av olje, tidoblet i fjor importen fra Russland. I juni møttes president Narendra Modi (t.v.) og president Vladimir Putin (t.h.) i Bisjkek i Usbekistan. Vis mer

Høy eksport av olje og gass

Russlands eksport av olje, gass og kull er fortsatt svært høy. De største kjøperne er nå å finne utenfor Europa.

I april var den russiske oljeeksporten kommet opp i 8,3 millioner fat om dagen. Det er samme nivå som før invasjonen av Ukraina. Rundt 80 prosent av oljen gikk til Kina og India, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA).

Vitol og Gunvor er fortsatt de største kjøperne av russisk olje, selv om de lovet nedtrapping etter invasjonen av Ukraina. De er to av verdens største oljetradere og har begge base i Sveits.

Vitol har nederlandske eiere og opererer rundt 250 supertankere. I fjor omsatte de for over 5000 milliarder kroner. De er imidlertid svært tilbakeholdne med å si hvor oljen de frakter kommer fra.

Det russiske tankskipet Ust Luga ble møtt av demonstranter fra Greenpeace da det ankom Åsgårdstrand for å losse olje i april i fjor. Vis mer

Diesel og gjødsel til EU

Russland er også en stor eksportør av kalium, som brukes i kunstgjødsel. Det har Europa og resten av verden bruk for. Derfor har både USA og EU gjort unntak i sanksjonene for dette. Det samme gjelder for russiske landbruksprodukter.

Siden februar i år har sanksjoner hindret Russland fra å eksportere diesel til Europa. Men også her står det andre kjøpere i kø. Blant annet fordi den russiske dieselen selges til under markedspris.

I fjor eksporterte Russland rundt 950.000 fat diesel om dagen. To tredjedeler av dette gikk til EU. Eksporten er i dag på omtrent samme nivå som før krigen i Ukraina. Etterspørselen er stor, og eksporten til land som Brasil har økt kraftig.

Tyrkia raffinerier og produserer diesel selv. Likevel er de også en stor kjøper. Mye tyder på at de dekker hjemlig etterspørsel med billig russisk diesel, mens de eksporterer sin egen diesel til EU til høyere pris. Det skriver The Economist.

Det samme gjør trolig golfstater som Saudi-Arabia, som ikke hadde importert diesel fra Russland på mange år. I vår kom importen opp i over 150.000 fat om dagen, samtidig som landets egen eksport økte. Også de eksporterer til EU.

Mer diesel til Ukraina

Paradoksalt nok ruller trolig også ukrainske stridsvogner rundt med russisk diesel på tanken. Før invasjonen ble nesten alt drivstoff i Ukraina importert fra Russland og Belarus. I dag får Ukraina drivstoff fra andre land i Øst-Europa B, som for eksempel Bulgaria.

Bulgarias eneste raffineri ligger i havnebyen Burgas ved Svartehavet. Den er eid av russiske Lukoil. Raffineriet får olje fra russiske tankskip, noe de har fått grønt lys til fra EU.

Etter den russiske invasjonen har Bulgarias eksport av diesel til Ukraina økt kraftig.

Mange ukrainske stridsvogner har paradoksalt nok russisk diesel på tanken. Vis mer

Noen relasjoner er blitt bedre

Benedicte Bull har forsket på effekten av internasjonale sanksjoner. At sanksjonene mot Russland ser ut til å ha begrenset effekt, overrasker henne ikke.

– Sanksjonene mot Russland er voldsomt oversolgt. Man har ingen erfaring for at de skulle virke slik som politikerne har forespeilt oss, sier hun.

Russland-sanksjonene har styrket landets forhold til andre sanksjonerte stater. Man har ikke lykkes med å få russerne til å vende seg mot regimet, konstaterer Bull.

Ikke engang i Venezuela har sanksjonerer hatt den ønskede effekten, selv om de mistet 98 prosent av eksportinntektene. Regimet der er sterkere enn noensinne, påpeker hun.

Sanksjoner hjelper sjelden

Professor i europeisk sikkerhetspolitikk ved Forsvarets høgskole, Kåre Dahl Martinsen, trekker samme konklusjon.

– Forskning konkluderer svært ulikt. Noen studier konkluderer med at måloppnåelsen er svært lav, helt ned mot 10 prosent, mens andre mener den kan være opp mot 50 prosent, skriver han i boken «Økonomisk krigføring».

Bull mener måloppnåelsen som oftest er enda lavere.

– Jeg ville sagt mellom 10 og 30 prosent. Man har ekstremt få eksempler på at økonomiske sanksjoner får slutt på større kriger eller resulterer i regimeendring, sier Bull.