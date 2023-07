Russland bombet 200 meter fra grensen til Nato. – De tøyer strikken

Russland angriper ukrainsk kornlager på grensen til Nato. Er det grunn til bekymring?

Russland fortsetter de voldsomme angrepene på Odesa og andre viktige havner for korneksporten fra Ukraina. Vis mer

Natt til mandag bombet russiske droner havner ved elven Donau i Ukraina og ødela kornlager.

Havnene som ble rammet, Izmajil og Reni, ligger omtrent 250 kilometer vest for Odesa.

Reni ligger bare 200 meter unna grensen til Nato-landet Romania. Angrepet er det nærmeste Russland har vært å treffe Natos territorium i løpet av krigen.

Nyhetsbyrået Reuters har meldt at nærmere 30 skip ligger oppankret i nærheten av Izmajil etter bombingen.

Romanias president fordømmer angrepene

Romanias president Klaus Iohannis har fordømt angrepene mot ukrainske mål langs Donau.

«Denne nylige eskaleringen utgjør en alvorlig risiko for sikkerheten ved Svartehavet», skriver Iohannis på Twitter.

Han skriver at eskaleringen av situasjonen utgjør en alvorlig risiko for sikkerheten på Svartehavet.

Det har også vært flere bombeangrep mot Odessa den siste uken, blant annet mot en kornterminal.

Ifølge lokale myndigheter har over 60 000 tonn korn blitt ødelagt siden mandag forrige uke.

Bakgrunnen for opptrappingen av angrep mot regionen er at Russland forrige uke trakk seg fra avtalen som har sikret trygg eksport av korn fra Ukraina over Svartehavet.

En skjermdump fra sosiale medier viser ødeleggelser på en kornsilo i Reni i Ukraina. Vis mer

– Liten grunn til bekymring

– Ved at Russland angriper så nærme grensen til Romania og Nato, signaliserer de at de tør å tøye strikken, mener Carl Henrik Knutsen. Han er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Han mener Russland sender et signal til Nato om at de ikke er redde for at konflikten skal eskalere, selv om de sannsynligvis er redde for det innerst inne.

– En krig mot Nato ville hatt katastrofale konsekvenser for Russland, og det vet de.

Henriksen tror det er usannsynlig at Nato vil delta i krigen dersom Russland skulle truffet Romania ved en feil.

– De ulike partene ville nok gått langt for å forhindre en videre eskalering. Alle vet hva konsekvensene av en storkrig er.

Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo Carl Henrik Knutsen mener Russland vil signalisere at de ikke er redde for Nato. Vis mer

Men det ville likevel ikke blitt ukomplisert.

– Dersom for eksempel sivil infrastruktur skulle blitt skadet, så måtte nok Nato respondert på det på en eller annen måte.

– Er det grunn til bekymring?

– Nei, jeg tror ikke det er noen grunn til å bekymre seg for en krig mellom Russland og Nato. Det er sterke incentiver for å unngå det hos begge parter, mener Henriksen.

Kornprisene stiger

Kornavtalen mellom Ukraina, Russland, Tyrkia og FN ble inngått i juli 2022, og er blitt forlenget flere ganger. Men nå krever Russland blant annet bedre vilkår for eksport av kunstgjødsel og andre landbruksprodukter for å kunne inngå avtalen igjen.

Kornprisene steg globalt med åtte prosent allerede første dagen etter Russland nektet å forlenge avtalen.

– Dette er en del av Russlands strategi hvor de prøver å legge press på sine partnere og vise hvor viktig det er at de er med, sa forsker Peter Andersen til Aftenposten forrige uke. Han er leder av Institutt for geografi ved Universitetet i Bergen.

Andersen tror det er sannsynlig at avtalen kan forlenges, og mener Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan er den som eventuelt kan få det til å skje. Tyrkia var avgjørende for forhandlingene i fjor.

Også Henriksen tror avtalen kan komme på plass igjen.

– Det blir nok satt i gang heftige forsøk for å få avtalen på beina igjen. Men Russland vil nok bruke de mulighetene de har for å få små fordeler.