Folkekongressen har stemt. Dette er Kinas nye ledere.

Xi Jinping har satt sammen ny regjering. Den er ikke uten overraskelser.

Kinas nye ledere avlegger ed i Folkets store sal i Beijing. Den eneste kvinnen på bildet heter Shen Yiqin.

12.03.2023 11:04 Oppdatert 12.03.2023 13:24

Søndagens utnevnelser kom på tampen av den drøyt ukelange samlingen.

Rundt 3000 nøye utvalgte delegater fra Kommunistpartiets avdelinger over hele Kina har deltatt på samlingen. Den holdes én gang i året, og legger sterke føringer for Kinas politiske kurs de neste årene. Politikken er på forhånd formet av partiet. Delegatene til Folkekongressen har i realiteten ingen innflytelse på politikken som vedtas.

Kinas nye regjering består av både gamle og nye ansikter. Ministrene ble nominert av den nylig utnevnte statsministeren, Li Qiang.

forrige







fullskjerm neste Sikkerhetspersonell marsjerer utenfor Folkets store sal før avslutningssermonien. 1 av 3 Foto: Ng Han Guan / AP

To ledere skulle vært pensjonert

General Li Shangfu ble utnevnt til ny forsvarsminister. Han ble ilagt amerikanske sanksjoner mens Donald Trump var president. Grunnen var at han ledet et sentralt kinesisk våpenutviklingsprogram. I likhet med sin forgjenger Wei Fengh er han den eneste med militær bakgrunn i den nye regjeringen.

Handelsminister Wang Wentao blir sittende.

Kina beholdt også sentralbanksjefen Yi Gang og finansminister Liu Kun i sine stillinger. Det var uventet. Den økonomiske usikkerheten er grunnen til at de ikke gjør noen store endringer, ifølge Reuters.

Yi og Liu har begge fylt 65 år. De skulle egentlig gått av, da de har nådd den offisielle pensjonsalderen. Presidenten Xi Jinping selv er 69 år, og er klar for sin tredje femårsperiode.

Xi Jinping er både Kinas statsoverhode og leder for Kommunistpartiet.

Vil Xi bli sittende livet ut?

69-åringen regnes som den mektigste lederen i Kina siden Mao Zedong. Mao ledet Kina fra 1949 til sin død i 1976.

Xi har selv sørget for å oppheve regelen om at kinesiske ledere kun kan sitte i to mandatperioder, og den tidligere aldersgrensen for statsledere på 68 år.

På partikongressen i oktober i fjor ble vedtok de at Xi Jinpings sentrale rolle i partiets sentralkomité og i partiet som helhet, skal opprettholdes. Det har ført til spekulasjoner. Noen lurer på om Xi har planer om å bli sittende som Kinas leder livet ut.

Les også 24 tegn, to tekopper og en kald skulder. Her er syv ting du må vite om det som skjedde i Beijing denne uken.

Store stillingskutt i staten

Under Folkekongressen har delegatene også godkjent Xis store statlige omstruktureringsplan. Planen er at 5 prosent av stillingene i statsapparatet skal kuttes ved hjelp av teknologiske omstillinger.

Folkekongressen skal etter planen avsluttes mandag. Da skal det nye statsbudsjettet godkjennes. Budsjettet innebærer en økning i forsvarsbudsjettet på hele 7,2 prosent, og legger til grunn at den økonomiske veksten blir på rundt 5 prosent.

Også arbeidsrapportene til den avtroppende regjeringen skal godkjennes. Det er også ventet at Kinas nye statsminister Li skal holde en pressekonferanse.