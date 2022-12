Demokratene vant i Georgia. Seieren kan bety enormt mye i 2024.

Senator Raphael Warnock vant tirsdagens senatsvalg i Georgia og sørget med det for at demokratene fikk 51 seter i Senatet. Han har vært delstatens senator siden januar 2021.

NEW YORK (Aftenposten): For Donald Trump ble tirsdagens senatsvalg nok en smell. De siste ukene har nedturene stått i kø for ekspresidenten.

Øystein Kløvstad Langberg

7. des. 2022 04:28 Sist oppdatert nå nettopp

NYHETSANALYSE: Demokraten Raphael Warnock skal representere delstaten Georgia i Senatet de neste seks årene.

Det ble klart etter tirsdagens valgduell mot den skandalebefengte republikaneren Herschel Walker.

Den tidligere fotballspilleren, som er en nær alliert av Trump, vil ende opp rundt 2,9 prosentpoeng bak Warnock. Det viser estimatet til New York Times når over 95 prosent av stemmene er talt opp.

– Folket har talt, slo en triumferende Warnock fast fra scenen under valgvaken sin.

– Seks nye år! svarte salen.

Demokratenes seier i Georgia kan få betydelige konsekvenser, både på kort og lang sikt. Her er de tre viktigste: