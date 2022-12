Dette øyeblikket kunne endt med at Trump stjal presidentvalget. Nå skal reglene endres.

Det amerikanske Senatet vedtok torsdag kveld en historisk budsjettavtale. Gjemt inne i papirene ligger en reform som gjør det vanskeligere for Donald Trump å stjele neste presidentvalg.

Klokken var 03.40 om morgenen 7. januar 2021. I den amerikanske kongressbygningen lå søppel og glasskår fortsatt spredt rundt i ganger og kontorer. Rasende Trump-tilhengere hadde nettopp rasert den amerikanske nasjonalforsamlingen. Målet deres var å forhindre akkurat det som nå skulle skje.

Visepresident Mike Pence, en av dem som noen timer tidligere var blitt evakuert ut av salen, reiste seg opp bak podiet og tok ordet.

– Joseph R. Biden fra Delaware har mottatt 306 stemmer. Donald J. Trump fra Florida har mottatt 232 stemmer, sa Pence.

Og dermed var det klart: Donald Trump og hans tilhengere hadde ikke klart å omgjøre opptellingen av de såkalte valgdelegatstemmene. Joe Biden ble bekreftet som landets neste president.

Men alle skjønte at de så vidt hadde unngått en grunnlovskrise som kunne sendt USA inn i et katastrofalt kaos. Nå prøver de å forhindre at noe slikt kan skje igjen.

Fristen går snart ut

Torsdag kveld vedtok Senatet – i tolvte time – et budsjettforslag for å holde de statlige hjulene i gang det neste året. Avtalen ble vedtatt med 68 mot 29 stemmer.

Inkludert i denne pakken ligger en plan som skal gjøre det amerikanske demokratiet mer robust.

Hele budsjettpakken har en samlet verdi på 1700 milliarder dollar – nesten 17.000 norske kroner – og består av 4000 sider. Den skal sikre at statlige etater og ansatte får penger også i det neste budsjettåret.

Rasende Trump-tilhengere stormet Kongressen 6. januar 2021. De håpet å forhindre opptellingen av såkalte valgrepresentantstemmer. Målet var å få Trump til å bli utropt som vinner av presidentvalget.

De nye valgreformene har bred støtte i begge partier.

– Opptellingen av valgdelegatstemmene var aldri ment å være et utgangspunkt for et opprør. Det er derfor vi gjennomfører denne reformen, sier Amy Klobuchar. Hun er senator og tilhører Det demokratiske partiet.

Lovforslaget støttes av flere republikanske senatorer, deriblant Mitch McConnell. Han er partiets leder i Senatet.

Et tilsvarende lovforslag er allerede vedtatt i Representantenes hus. Senatet har gjort noen små endringer, og forslaget sendes derfor tilbake til Huset. Så fort det er godkjent der, blir det sendt til Det hvite hus for at president Biden skal underskrive avtalen.

Første til 270

For å forstå hvorfor lovendringen er så viktig, må vi først forklare hvordan USAs president blir valgt:

På valgdagen stemmer borgerne på kandidaten de ønsker som president og visepresident.

Hver delstat utroper en vinner. Denne vinneren får alle de såkalte valgrepresentantene i sin delstat.

Antallet valgrepresentanter avhenger av hvor mange som bor i delstaten. Folkerike California, for eksempel, har 55. Tynt befolkede Nord-Dakota har 3. Til sammen finnes det 538 valgrepresentanter.

Den kandidaten som får 270 valgrepresentanter eller flere, har vunnet.

Etter 2020-valget fremmet Donald Trumps advokater en idé om at stemmene fra enkelte delstater kunne omgjøres fra å utrope Biden som vinner til å peke på Trump.

Senatorene Amy Klobuchar, Susan Collins og Joe Manchin har jobbet på tvers av partilinjene for å få på plass en ny lov for opptellingen av stemmer etter presidentvalget.

Tanken var at visepresidenten, som alltid prosederer over opptellingen, kunne velge å telle opp disse «alternative» valgdelegatstemmene. Dermed kunne han utrope Donald Trump som vinner av presidentvalget.

– Retter opp gamle feil

Den nye valgreformen gjør det blant annet klart at visepresidentens rolle kun er av seremoniell art.

Den gjør det også vanskeligere for de folkevalgte å legge inn protester mot resultatet fra de ulike delstatene. I tillegg legges det inn klare føringer for hvordan valgdelegatene fra hver delstat skal presenteres for Kongressen.

– Dette lovverket retter opp noen av feilene fra loven om opptelling av stemmer fra 1887 og etablerer klare føringer for systemet som skal godkjenne og telle stemmer fra valgrepresentantene.

Det skriver den republikanske senatoren Susan Collins og den demokratiske senatoren Joe Manchin i en felles uttalelse. De to har ledet forhandlingene om ordlyden i det nye lovforslaget.

Foreslår TikTok-forbud

Den gigantiske budsjettavtalen inneholder også andre viktige punkter. Blant annet skal de folkevalgte vedta en bistandspakke på rundt 450 milliarder kroner til Ukraina. I tillegg økes bevilgningene til Miljøverndepartementet og andre etater.

Lovforslaget inkluderer også et forbud mot at statlige ansatte får laste ned appen Tiktok. Årsaken er at amerikanerne frykter at brukerinformasjon som gis til det kinesiske selskapet kan havne på avveie.