Putins erkefiende er dømt til 19 års fengsel. Slik kan saken hans likevel true presidenten.

Men er det noen vits å bry seg om hva som skjer med en russisk opposisjonell i Russland i dag? Ja, svarer ekspertene. Og dette er noen grunnene til det.

Det har vært en rekke straffeprosesser mot Navalnyj de siste årene. Eksperter er klare på at det er en politisk prosess mot Putins erkefiende. Vis mer

Flyplassen i Moskva var denne januarkvelden full av journalister og unge demonstranter. Flere av de unge hadde med seg plakater med navnet til han de så på som en helt: Aleksej Navalnyj. Han skulle returnere med fly fra Berlin denne kvelden i 2021, etter å ha blitt forgiftet på dramatisk vis på en reise i Sibir.

Plutselig dukket det opp flere andre grupper med unge mennesker med plakater. De skulle offisielt ta imot en russisk popstjerne. Men de smilte lurt og hintet til Aftenposten at de fikk betalt for å møte opp. Og så forsvant Navalnyjs fly fra ankomstskjermen.

Det var kalt ut store politistyrker for å kontrollere Navalnyjs tilhengere da han reiste tilbake til Russland. Vis mer

Flyet ble sendt til en annen flyplass i siste sekund. Hans støttespillere returnerte skuffet. Og hovedpersonen ble sendt rett i fengsel.

Prosessen mot Putins erkefiende og hans tilhengere var i gang.

Og den pågår fremdeles. Aleksej Navalnyj har nemlig siden den gang sittet i fengsel. Etter fredagens dom, tyder alt på at han skal sitte der veldig lenge.

Men er det noen vits å bry seg om hva som skjer med en russisk opposisjonell i Russland i dag?

Ja, svarer ekspertene. Og det er det flere grunner til.

1. Viser utviklingen i Russland

Fredag ble Navalnyj dømt til ytterligere 19 år i fengsel. Det er bare siste del av en rekke straffeprosesser mot opposisjonspolitikeren det siste tiåret. Dette har skjedd bare siden han landet i Moskva:

Først ble han altså arrestert på flyplassen.

En måned senere ble dommen utvidet til to og et halvt år i fengsel.

Deretter, i mars 2022, ble han dømt til ytterligere ni år i fengsel.

Fredag ble han på ny dømt for en rekke påstander om ekstremismeaktivitet.

– Etter vestlig standard er disse rettssakene en politisk prosess mot Navalnyj, sier Geir Flikke. Han er professor ved Universitetet i Oslo og har skrevet boken «Russlands rebeller» om den russiske opposisjonen.

Fakta Aleksej Navalnyj Russisk regimekritiker og blogger med millioner av følgere på Twitter og Youtube. Utdannet jurist. Gift og tobarnsfar. Startet i 2007 en antikorrupsjonskampanje ved å kjøpe seg inn i statskontrollerte selskaper for å kunne stille kritiske spørsmål på generalforsamlingene. Har organisert en rekke demonstrasjoner mot president Vladimir Putin. Fikk 27 prosent av stemmene ved ordførervalget i Moskva i september 2013. 20. august i fjor ble han akutt syk på et passasjerfly på vei fra Sibir til Moskva. To dager senere ble han evakuert til Berlin etter kraftig vestlig press. Tester har vist at han ble forgiftet med nervegiften novitsjok. 17. januar ble Navalnyj pågrepet da han vendte tilbake til Russland. I vår førte han en over tre uker lang sultestreik med krav om bedre helsehjelp. Streiken ble avsluttet på oppfordring fra legene og etter store støttedemonstrasjoner i Russland. 30. april dukket Navalnyj-stiftelsen opp på ekstremistlisten til Russlands finansielle overvåkingstjeneste Rosfinmonitoring. Kilde: NTB Vis mer

Han mener at saken mot Navalnyj belyser hvordan Putin regimet undertrykker opposisjonen:

– De undertrykkende tiltakene fungerer progressivt. Man utvider og finner nye tiltalepunkter og så utvider man strafferammen. Kort sagt: De russiske lovgiverne undergraver sin egen grunnlov, sier professoren og legger til:

– Dette gjøres både for å sende et signal til andre som ønsker å vise motstand og for å gi et ansikt til det man nå definerer som ekstremisme.

Det er likevel en del av Navalnyjs sak som får professoren til å stusse.

2. Peker på et underliggende problem for presidenten

Før dommen falt skrev Navalnyj, gjennom sine støttespillere, på sosiale medier:

– Det kommer til å bli en lang straff.

For selv om han sitter i en fangeleir, fungerer fremdeles hans Twitter-konto og blogg.

Siden krigens utbrudd har også de såkalte militærbloggerne brukt sosiale medier til å kommunisere sin misnøye med Putin-regimet. Men da om krav om mer brutal krigføring.

Les også Han var Putins forsvarsminister i Donetsk – fredag ble han pågrepet av sine egne

– Dette viser at det digitale rom er en kontinuerlig utfordring for regimet, helt uavhengig av politisk ståsted, sier Flikke.

Og det er ikke den eneste måten saken mot Navalnyj belyser mulige problemer for presidenten.

3. Kan skape en (for) mektig gruppe for Putin

Den uavhengige Latvia-baserte russiske avisen Meduza har snakket med en statsviter om hvordan saken mot Navalnyj belyser dynamikken mellom de russiske elitene.

Dette er noe russlandseksperter følger med interesse, Forholdet mellom elitene er nemlig avgjørende for Putins stilling i landet: Russlands sterke mann har bygget sin posisjon på at alle grupperinger med makt har økonomiske interesser som kan spores tilbake til presidentadministrasjonen.

Men forholdet elitene imellom må holdes i balanse. Den kan være i ferd med å forrykkes. Regimets kontrollsystem, som undertrykker landets opposisjonelle, har nå fått veldig mye makt, ifølge statsviteren.

– Hvis denne delen av eliten blir veldig mektig, så risikerer den politiske ledelsen av den på et tidspunkt vil klare seg uten denne politiske ledelsen – og begynner å handle på egen hånd, sier eksperten til Meduza.

Statsviteren er for øvrig anonym. Her begrunner avisen hvorfor det er nødvendig i Putins Russland.

Eksperten tror ikke det er noe som skjer om kort tid, men at det kan skje uventede hendelser som gjør at situasjonen forandrer seg.

– Det kan være dramatiske hendelser ved fronten eller innenriks, som Wagner-lederens mytteri i juni. Alt som truer stabilitet og status quo kan få store konsekvenser.