I månedsvis lå de topphemmelige dokumentene ute. Med 37-åringen ble etterretningsfiaskoen et faktum.

«Jenta fra Donbas» publiserte et innlegg med fire hemmelige dokumenter. Da nølte ikke de russiske krigshisserne.

«Jenta fra Donbas» er nå identifisert som en 37 år gammel kvinne fra USA.

20.04.2023 07:39 Oppdatert 20.04.2023 08:24

37-åringen sier hun er fra russiskokkuperte Donbas i Ukraina. Hun snakker engelsk med en russisk aksent. Men egentlig er hun fra New Jersey og har bakgrunn fra den amerikanske hæren.

Og hun spiller en nøkkelrolle i en av de største etterretningsskandalene i USA, som 21 år gamle Jack Teixeira er siktet for å ha stått bak.

En ny person knyttes nemlig til den amerikanske etterretningsfiaskoen. Det gir viktige svar på hvordan amerikanske hemmeligheter havnet i hendene på russiske krigshissere.

Startet etterforskning

«Her er noe potensielt veldig interessant etterretning». Det sto det i innlegget på Telegram-kontoen Donbas Devushka (oversatt til «Jenta fra Donbas»). Innlegget ble publisert 5. april og inneholdt fire dokumentfiler.

De fire dokumentene er del av en lekkasje av hundrevis av topphemmelige dokumenter fra det amerikanske militæret. I månedsvis hadde de sirkulert på ulike Discord-kanaler. Discord er et sosialt medium som er mye brukt av dataspill-entusiaster.

Men det var først da «Jenta fra Donbas» delte det videre på Telegram, at dokumentene ble spredt med vinden – og amerikanske myndigheter startet etterforskning.

Det skriver både russiske og amerikanske medier.

Snakker med aksent

Men hvem er «Jenta fra Donbas»? De siste ukene har internettkrigere over hele verden sett nærmere på kontoen som gjorde etterretningsfiaskoen til et faktum. Det var analytikere og aktivister fra den proukrainske gruppen NAFO som først fant ut at det var en amerikaner som skjulte seg bak kontoen.

«Jenta» har mange navn og opererer på flere plattformer:

På Telegram hadde kontoen 65.000 følgere. På Twitter var hun Mila Medvedev, @luganskforlife. Andre brukernavn er CheburekiVibes, MeatballSubZero, YuGopnik, GhostofLugansk, samt at hun har en egen podkast og en egen Youtube-kanal.

Twitter-kontoen til Sarah Bils har vært aktiv i over ti år. Nå er den blokkert.

På alle plattformer og kontoer formidles det et prorussisk syn på verden og krigen i Ukraina.

Hun snakker engelsk med en russisk aksent og sier selv hun er født i Luhansk. Det er et område i Ukraina som har vært okkupert av Russland siden 2014. Men undersøkelser viser noe annet.

Jenta fra Donbas er egentlig Sarah Bils. Hun er 37 år gammel og fra New Jersey i USA. Hun er skilt og har vært ansatt i den amerikanske marinen.

Ifølge den russiske gravenettstedet The Insider er det en vigselsattest som viser at hun er født i New Jersey. Hennes foreldre skal begge ha stilt seg uforstående til at Bils hevder hun har bånd til Russland eller Ukraina.

– La ikke ut innlegget

I helgen la Bils selv ut et intervju der hun innrømmer å være jenta fra Donbas. Hun sier imidlertid at selve kontoen drives av 15 personer fra hele verden, ifølge the The Wall Street Journal.

Hun sier selv at hun aldri ville ha lekket slike dokumenter og at «en annen administrator» sto bak det aktuelle innlegget.

Det amerikanske militæret er blitt spurt av The Wall Street Journal hvorvidt Bils selv hadde sikkerhetsklarering til å hente ut dokumentene. Avisen skriver at de ikke har fått et offisielt svar.

21-åringen siktet

De lekkede Pentagon-dokumentene har blant annet sådd tvil om den amerikanske støtten til Ukraina. De har også avslørt en mulig Nato-operasjon i Ukraina og vist at Russland manipulerer sosiale medier. De viser også at Taiwan skal være svært sårbar for kinesisk luftangrep og ført til spekulasjoner om amerikanerne spionerer på egne allierte.

Med andre ord: Lekkasjen er en skikkelig hodepine for amerikanske myndigheter. Det ble heller ikke spart på noe i jakten på hvem som hadde lekket dokumentene. Fredag ble 21 år gamle Jack Teixeira siktet og varefengselet for å ha stått bak lekkasjen.

I rettspapirene fredag fremkommer det at det føderale politiet FBI kunne identifisere Teixeira ved hjelp av betalingsopplysninger. Disse var lagret hos den sosiale nettplattformen Discord, der han hadde lagt ut dokumentene. Betalingsinformasjonen var knyttet til hans ekte navn og hans bostedsadresse, som Discord overleverte til FBI, står det.