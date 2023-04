Saudi-Arabia skal holde fredssamtaler i Jemen

Saudiarabiske og omanske utsendinger planlegger å besøke Jemens hovedstad Sana neste uke for å forhandle fram en permanent våpenhvile med houthiene.

Oman leder en fredsmekling i Jemen, som har som mål å bli enige om en permanent våpenhvile i landet.

08.04.2023 13:34

Målet med fredssamtalene er å avslutte den åtte år lange konflikten i landet, opplyser to personer involvert i samtalene til Reuters.

Jemen har siden 2014 vært rammet av en krig mellom regjeringsstyrkene med støtte fra Saudi-Arabia og houthi-opprørerne, som har bånd til Iran.

Iran og Saudi-Arabias anstrengte forhold har dominert Midtøstens utenrikspolitikk i en årrekke. Den bitre rivaliseringen har vart i over 40 år og landene har flere ganger endt opp med å støtte motsatte parter i flere konflikter i regionen, deriblant Jemen.

Houthi-støttespillere demonstrerer i Jemens hovedstad Sana i mars.

Krigen i Jemen har ført til sult og en humanitær krise som FN beskriver som en av de verste i verden. Det antas at flere hundre tusen mennesker har mistet livet som følge av konflikten og dens ringvirkninger.

Diplomatiske forbindelser

Men etter kinesisk mekling kunngjorde Saudi-Arabia og Iran i mars at de gjenoppretter diplomatiske forbindelser og gjenåpner sine respektive ambassader i løpet av to måneder. Det gir nytt håp også for Jemen, tror FN.

Besøket fra saudiarabiske tjenestemenn i Sana anses som stor fremgang for fredsforhandlingene i Jemen, som Oman er mekler for. Fredsmeklingen går parallelt med FNs egen fredsinnsats i landet.

Håper på løsning

Oman, som grenser til Jemen, har i årevis forsøkt å bygge bro mellom Jemens stridende parter, og mer generelt mellom Iran, Saudi-Arabia og USA. Dersom de nå blir enige om en permanent våpenhvile i Jemen vil det markere en milepæl i stabiliseringen av Midtøsten.

Det ble innført en våpenhvile i Jemen i april i fjor, som varte i seks måneder fram til oktober. Den har likevel i stor grad blitt opprettholdt etter at den utløp.

Ifølge kilder tett på forhandlingene er håpet å komme i mål med fredsforhandlingene før den islamske høytiden Eid, som begynner 20. april.