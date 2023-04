Vesten setter sin lit til sanksjoner, men russerne har funnet en vei rundt

Vesten pumper våpen og utstyr inn i Ukraina. Samtidig brukes deres egen teknologi av Putins armé.

En kryssermissil avfyres fra et russisk skip utenfor kysten av Japan. Videoen ble offentliggjort 28. mars av det russiske forsvarsdepartementet.

22.04.2023 08:22

Samtidig som Ukraina forsøker å presse russiske styrker tilbake, sender deres vestlige allierte våpen og utstyr for å hjelpe. Et annet grep for å styrke ukrainernes sjanse til seier på slagmarken har vært sanksjoner.

Vesten ønsker å nekte Putin tilgang til databrikker som trengs i våpensystemer, droner og stridsvogner.

Det har vist seg å være vanskelig.