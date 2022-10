Russland innrømmer at de er presset i Kherson. Nå skal sivile evakueres.

Russland hevder de forbereder et massivt forsvar mot Ukrainas motoffensiv i sør. – Dette er ikke noe sted for sivile.

General Sergej Surovikin er øverstkommanderende for de russiske styrkene i Ukraina. Han innrømmer at de russiske styrkene møter utfordringer nær Kherson.

Nå nettopp

– Ingen trekker seg tilbake. Ingen blir evakuert. Ingen skal forlate Kherson-regionen.

Denne beskjeden kom fra en av okkupasjonslederne i Kherson, Kirill Stremousov, i det russiske statlige nyhetsbyrået Tass arrow-outward-link i slutten av forrige uke.

– Ukrainerne gjør ingen forsøk på å rykke frem. De rykker ikke frem noe sted, understreket Stremousov.

Tirsdag er situasjonen en annen. Nå ber Russland innbyggerne i den sørlige regionen av Ukraina om å komme seg vekk. Regionhovedstaden Kherson by var den første store ukrainske byen som falt etter at Russland invaderte i februar.

– Russland vil fremfor alt sikre en trygg evakuering av innbyggerne i Kherson. Ukrainske angrep rettet mot sivil infrastruktur utgjør en direkte trussel for innbyggernes liv, sier general Sergej Surovikin til den russiske TV-kanalen Rossija 24 tirsdag kveld.

Evakuerer Dniprs østlige bredde

Surovikin ble utnevnt til øverstkommanderende for de russiske styrkene i Ukraina tidligere i oktober.

Det skjedde etter at ukrainerne de siste ukene har gjennomført to svært vellykkede motoffensiver i Ukraina. Først nordøst ved Kharkiv. Senere sørøst i Kherson, nær Krymhalvøya.

Surovikin sier selv at situasjonen for de russiske styrkene i Ukraina er «spent». Han innrømmer at russerne har gått på nederlag etter nederlag.

Evakueringen er ikke en total overraskelse. Allerede for to uker siden ba regionens leder Vladimir Saldo Russland om hjelp til å evakuere sivile. Han var tilsynelatende redd for gatekamper i Kherson by.

Han sier tirsdag at det er hans avgjørelse å nå sette i gang en evakuering. Det opplyste han på sin Telegram-kanal, melder CNN arrow-outward-link .

Evakueringen omfatter sivile fra byer og tettsteder på østsiden av Dnepr-elven. De skal evakueres til vestsiden av elven.

– Avgjørelsen ble tatt på grunn av etableringen av store defensive forsvarsverk som kan holde stand mot ethvert angrep, skrev Saldo.

– Dette er ikke noe sted for sivile her mens militæret operer. La den russiske hæren gjøre jobben sin, la han til.

Advarer mot russisk plan

Evakueringen kan også ha et annet formål. Det mener nestlederen for den ukrainske administrasjonen av Kherson, Yurii Sobolevskyi. Han har advart om at «evakueringen» av sivilbefolkningen fra områdene under russiske okkupasjon, ikke nødvendigvis foregår frivillig.

– Deretter kan de befolke områdene med «zombier» som er 100 prosent lojale til Moskva. Lignende prosesser fant sted på Krym etter annekteringen.

En ukrainsk soldat undersøker skyttergraver gravd av russiske soldater i et område av Kherson ukrainerne nylig har tatt tilbake. Bildet er tatt 12. oktober.

Det skrev Sobolevskyi på sin Telegram-kanal 14. oktober. Det var en henvisning til den ukrainske Krymhalvøya som ble annektert av Russland i 2014.

Tidligere i år kunngjorde Putin at Russland vil annektere fire ytterligere regioner i Ukraina. Kherson er én av disse regionene.