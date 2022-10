Rishi Sunak blir ny toryleder og dermed Storbritannias neste statsminister

Rivalen Penny Mordount fikk ikke nok nominasjoner og trakk seg fra lederstriden. Dermed var Rishi Sunak den eneste kandidaten igjen.

Rishi Sunak blir Storbritannias nye statsminister etter å ha danket ut Penny Mordaunt i toryenes lederstrid mandag.

24. okt. 2022 15:00 Sist oppdatert 14 minutter siden

Saken oppdateres.

Løpet sto mandag mellom Rishi Sunak og Penny Mordaunt etter at landets tidligere statsminister Boris Johnson trakk seg som kandidat søndag kveld.

Mandag kom meldingen om at også Mordaunt ikke hadde sikret seg 100 nødvendige nominasjonsstemmer og trakk seg fra lederstriden. Det melder Reuters.

Meldingen om at hun trakk seg kom klokken 15 norsk tid. Det var samtidig som nominasjonsfristen gikk ut.

Dermed var Sunak den eneste kandidaten igjen til å ta over som leder for Det konservative parti, toryene. Det ble kunngjort av toryenes såkalte 1922-komité. Komiteen er ansvarlig for ledervalg i partiet.

Sunak blir også landets statsminister. Det skjer imidlertid ikke før han får en formel invitasjon av kong Charles til å danne regjering. Dette er ventet å skje tirsdag.

Rishi Sunak (foran i midten) sammen med medlemmer av toryenes 1922-komité. Komiteen hadde nettopp kunngjort at Sunak blir partileder.

– Dette er en historisk avgjørelse og en som viser, nok en gang, mangfoldet og talentet i vårt parti, sa Mordaunt i uttalelsen der hun meldte at hun trakk seg.

– Rishi har min fulle støtte, la den tidligere forsvarsministeren til.

Kortvarig forgjenger

– Jeg har vist at jeg kan fikse økonomien, forene partiet og levere det landet trenger, sa Sunak da han kunngjorde sitt kandidatur.

Nominasjonsseieren mandag skjer fire dager etter at Liz Truss kunngjorde sin avgang torsdag. Da hadde hun vært seks uker i jobben, noe som gjør henne til landets kortest sittende statsminister.

Folk strømmet mandag til statsministerboligen 10 Downing Street i London for å få med seg det politiske dramaet.

Hun tiltrådte etter å ha danket ut tidligere den tidligere finansministeren Rishi Sunak i forrige lederstrid, som fant sted etter at Boris Johnson gikk av som statsminister. Det var blant annet som følge av «partygate»-skandalen. Der kom det frem at Johnson hadde hatt flere ulovlige fester i statsministerboligen i 10 Downing Street under koronanedstengingen.

Fakta Rishi Sunak Konservativ politiker og tidlige finansminister under Boris Johnson. Han var én av de to kandidatene til å ta over som partileder og statsminister etter Liz Truss' avgang i forrige uke. Gikk av som finansminister i juli 2022. Han og daværende helseminister Sajid Javids avganger skapte en bølge av oppsigelser fra konservative politikere som til slutt endte med at Johnson selv gikk av som statsminister. Født 12. mai 1980 i Southampton til foreldre av indisk opphav. Sunak er hindu. Dersom han blir valgt til partileder og statsminister, blir han den første med sin bakgrunn som blir det. Studerte filosofi, politikk og økonomi (PPE) på universitetet i Oxford, gikk ut i 2001. Studerte senere på Stanford i USA. Jobbet i bank og finans frem til han ble valgt som parlamentsmedlem for Richmond i 2015. Ble utnevnt til statssekretær i finansdepartementet i 2019 og forfremmet til finansminister i 2020. Hadde ansvar for den økonomiske politikken under koronakrisen og ble svært populær i 2020–21. Stemte for å melde Storbritannia ut av EU. Står for en stram finanspolitikk for å takle inflasjon og energikrise. Kritikere har pekt på hans store private formue og at hans kone ikke betaler skatt i Storbritannia. Gift med teknologiarvingen og forretningskvinnen Akshata Murty. De har to barn. Kilde: Wikipedia, NTB, AFP Vis mer

Truss ble regnet som politisk lengre til høyre enn Sunak. Da hun ble statsminister, la hun frem et «minibudsjett» som skapte furore i britisk økonomi. Truss og finansministeren Kwasi Kwarteng ville blant annet gi store skatteletter til landets rikeste. Dette skulle finansieres ved å ta opp høyere utenlandsgjeld.

– Tiden for intern debatt er helt og fult over

Budsjettet ble dårlig tatt imot, også innad i partiet. Selv etter at hun hadde vraket mange av forslagene og sparket Kwarteng, var det mange av partifellene som ville se Truss gå.

Torsdag 20. oktober fikk de viljen sin.

Liz Truss kunngjorde torsdag 20. oktober at hun gikk av som statsminister og partileder. Da hadde hun hatt jobben i bare seks uker.

– Gratulerer til Rishi Sunak med utnevnelsen til å bli leder for Det konservative parti og vår neste statsminister, tvitret arrow-outward-link Truss mandag.

– Du har min fulle støtte, føyde hun til.

Rishi Sunak tiltrer i en turbulent tid for toryene og britisk politikk. Det konservative parti er sterkt splittet. Storbritannia er preget av energikrise, inflasjon og store sosiale forskjeller.

I tillegg skaper brexit stor usikkerhet for samfunnet og økonomien.

Samtidig har Sunak flere motstandere blant partifellene. Han anklages for å ha dolket Boris Johnson i ryggen. Flere mener også at han ikke har det som skal til for å kunne sikre toryene valgseier.

– Han vant ikke over Liz Truss i forrige måned. Han har ikke blitt en valgvinner mindre enn to måneder senere, sa en anonym konservativ politiker til Reuters.

Andre understreker viktigheten av å nå samle seg bak Sunak.

– Dette er tiden for at hele partiet kommer sammen og forener seg helt bak Sunak, mens han starter det avgjørende arbeidet med å håndtere utfordringene vi står foran som land, sa partisekretær Jake Berry i en uttalelse.

– Tiden for intern debatt er helt og fult over, understreket han.