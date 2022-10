Han ble kalt «Irans Jamie Oliver». Drapet har skapt en ny protestbølge i Iran.

Flere tusen møtte opp til Mehrshad Shahidis begravelse lørdag. Samme dag beordret Irans regime stans i protestene.

Fra begravelsesseremonien i Shiraz i Iran 29. oktober. Angrepet i byen tre dager tidligere tok 13 liv.

24 minutter siden

Dagen før sin 20-årsdag ble Mehrshad Shahidi drept, etter å ha deltatt i hijabprotestene. Han ble slått ihjel av sikkerhetsstyrker i varetekt onsdag.

Hans død skal ha forårsaket en enda større bølge av nasjonale protester, på samme måte som Mahsa Aminis død for en måned siden, skriver den britiske avisen The Telegraph arrow-outward-link . Lørdag møtte flere tusen opp i begravelsen hans.

«Død over diktatoren,» sa aktivister under en sermoni lørdag, som også markerte den 40. dagen av protestene mot det iranske regimet.

Presset til å lyve

Familien til Shahidi hevder at tjenestemenn hadde presset familien til å fortelle offentligheten at 19-åringens dødsårsak var et hjerteinfarkt.

– Sønnen vår mistet livet som følge av batongslag i hodet etter arrestasjonen, men vi har vært under press fra regimet til å si at han har dødd av et hjerteinfarkt, sa en slektning til Mehrshad til Iran International TV i London.

22 år gamle kurdiske Mahsa Amini døde i det såkalte moralpolitiets varetekt i Teheran 16. september. Demonstrantene, og Aminis familie, mener politiet torturerte og drepte den unge kvinnen. Årsaken var at hijaben ikke dekket håret hennes godt nok.

Kvinner har siden ledet an under protestene med krav om flere rettigheter og demokrati i landet.

Et unikt talent

Nå har protestbølgen fått et nytt offer. Shahidi hadde 25.000 følgere på Instagram. Han delte jevnlig videoer der han lagde mat. Ved Universitetet i Arak jobbet Mehrshad som kjøkkensjef. Medstudenter beskrev ham som «populær» og «energisk og kjekk», ifølge The Telegraph.

På Twitter hylles han nå av flere som et unikt kokketalent, og han har fått kallenavnet «Irans Jamie Oliver».

Flere tusen møtte opp til Shahidis begravelse lørdag. Da var det også 50 dager siden protestene startet. Samme dag «beordret» også Hossein Salami, leder for Irans revolusjonsgarde, stans i protestene. Han advarte demonstranter om at de blir brukt som «sjakkbrikker for fienden».

– Ikke kom ut i gatene. I dag er opptøyenes siste dag, advarte Salami lørdag.

Uttalelsen kom i forbindelse med onsdagens moské-angrep i Shiraz. 13 personer døde i angrepet og ytterligere 40 ble skadet.

Islamistgruppen IS hevder å stå bak angrepet, mens iranske myndigheter hevder at demonstrantene har delvis skyld. Mange iranere mener imidlertid at det var myndighetene selv som sto bak angrepet på moskeen.

Onsdagens moské-angrep i Shiraz tok livet av 13 personer. Ytterligere 40 ble skadet.

253 døde totalt

Minst 253 har mistet livet i forbindelse med demonstrasjonene de siste ukene, ifølge den Oslo-baserte organisasjonen Iran Human Rights. Blant dem er 34 mindreårige.

Også i Skandinavia har folk demonstrert utenfor iranske ambassader lørdag. Svensk politi sier de avverget et angrep mot den iranske ambassaden i Stockholm.

De pågrep en mann utenfor ambassaden som hadde med seg brannfarlig væske. Politiet tror han hadde planner om å sette fyr på ambassaden.