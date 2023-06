Trump tiltalt: Plasserte hemmelige dokumenter i dusjen

Donald Trump er tiltalt for ulovlig håndtering av hemmelige dokumenter. Et stort antall hemmelige dokumenter ble spredt rundt hjemme hos Trump. Blant annet i et bad med en dusj.

Donald Trump er tiltalt på 37 punkter. Han vil likevel forsøke å bli president igjen.

09.06.2023 20:43 Oppdatert 09.06.2023 21:38

Saken oppdateres.

USAs tidligere president Donald Trump er tiltalt på 37 punkter i dokumentsaken. Det fremkommer i tiltalen, som nå er offentliggjort. Også medhjelperen Waltine Nauta er tiltalt.

De hemmeligstemplede dokumentene inneholdt USA største hemmeligheter, om hvilke våpen USA og landets allierte har, om landets atomvåpen, potensielle svakheter og andre allierte dersom de kommer under militært angrep og planer for gjengjeldelse dersom de blir angrepet.

Dersom dokumentene kommer på avveie, kan det skade nasjonens sikkerhet, heter det i tiltalen.

Da Trump forlot Det hvite hus den 20. januar 2021 tok han med seg et stort antall bokser med papirer, mange av dem med hemmelige dokumenter. Han tok det med seg til eiendommen han eier i Mar-a-Lago i Florida, en bygning som både brukes som bolig og som en klubb der tusenvis av medlemmer og gjester kan komme innom.

Her ser vi eskene med dokumenter plassert inne på badet med en dusj. Rett bak eskene kan man se dusjforhenget.

Plasserte hemmelige dokumenter både her og der

Boksene med hemmelige dokumenter ble plassert flere steder i komplekset, blant annet i en ballsal, et bad med dusj, et kontor, på soverommet til Trump og i et lagerrom.

Det finnes lydopptak av at Trump viser frem et av de hemmelige dokumentene til flere personer som ikke har sikkerhetsklarering. En av dem var en forfatter. På lydopptaket kan man høre Trump fortelle om en topphemmelig «angrepsplan» som var høyst konfidensiell og hemmelig.

– Som president kunne jeg har deklassifisert dokumententet. Nå kan jeg ikke gjøre det, men dette er fremdeles en hemmelighet, sier Trump i lydopptaket ifølge tiltalen.

Ved en annen anledning skal han ha vist frem et hemmelig kart relatert til en militæroperasjon til sjefen for den politiske komiteen hans. Trump skal ha sagt at han ikke burde vise frem dokumentet for ham og at han ikke bør komme for nærme for å se på dokumentet.

Donald Trump hevder han er uskyldig og utsatt for en politisk motivert hekseprosess.

Noen av Donald Trumps kasser med papirer ble plassert på en scene i White and Gold-ballsalen i Mar-a-Lago-anlegget i Florida.

Kasser med dokumenter plassert på scenen

Ifølge tiltalen var noen av Trumps kasser med dokumenter plassert på scenen i en ballsal i Mar-a-Lago-anlegget. De lå der mens det foregikk offentlige tilstelninger i ballsalen, ifølge tiltalen.

I april 2021 hadde Trumps ansatte tydeligvis problemer med hvor de skulle gjøre av alt materialet som var blitt flyttet til Mar-a-Lago. De trengte å få ryddet plass i businessenteret. Men Trump hadde bedt om å få ha «papirene sine» hos seg. Det endte med at noen av dokumentene ble flyttet til et bad med en dusj.

Tiltalen gjengir følgende utvesling av tekstmeldinger.

Trump-ansatt nr 2: Så vi kan få dette til?

Trump-ansatte nr 1: Det er fremdeles litt plass i dusjen der han har en del andre ting. Det er bare papirene han bryr seg om. Det er noen andre greier der som ikke er papier. Kan vi flytte det eller vil han ha alt på eiendommen?

Trump-ansatt nr 2: Ja, alt som ikke er de vakre hjernen-papirboksene, kan bli satt på lager. Skal vi ta en kikk på hvor mye plass det er der og begynne å flytte ting i morgen tidlig?

– Forsøkte å motarbeide FBI og storjuryen

USAs føderale arkiv henvendte seg tidlig til Trump for å få utlevert dokumentene som de mente han måtte gi fra seg. 30. mars 2022, altså et trøyt år etter at Trump gikk av, startet FBI formell etterforskning av saken. En føderal storjury begynte å jobbe med saken i løpet av den neste måneden. De utformet en stevning der de påla Trump å utlevere alle hemmeligstemplede dokumenter.

Ifølge tiltalen skal Trump da ha motarbeidet både FBI og storjuryen og forsøkt å skjule at han beholdt hemmelige dokumenter.

Han ba advokatene si at han ikke hadde noen hemmelig dokumenter

Ba den medtiltalte Waltine Nauta om å fjerne noen bokser med dokumenter for å skjule dem for Trumps advokater, FBI og storjuryen.

Foreslo for advokatene sine at de skulle skjule eller ødelegge dokumenter som storjuryen hadde bedt om å få utlevert.

Ga FBI og storjuryen bare noen av dokumentene de var ute etter, mens de påsto at de samarbeidet fullt ut.

Slik ser tiltalen mot Donald Trump og rådgiveren Waltine Nauta ut.

Trumps «body man» medtiltalt

I tillegg til USAs 45. president, Donald Trump, er det en annen tiltalt i saken, nemlig Waltine Nauta. Han var i marinen og tjenestegjorde som kammertjener i Det hvite hus mens Trump var president.

Etter at Trump gikk av i januar 2021, ble Nauta med til Mar-a-Lago. Han hadde offisielt tittel som sjefsassisten. Ifølge tiltalen fungerte han som Trumps personlige assisten eller som hans «body man», en assistent som var med Trump hvoren han gikk.