Trump skal ha sagt at han ville nekte å forlate Det hvite hus. 40 rådgivere stevnes etter valgfusk-påstandene.

– Jeg kommer rett og slett ikke til å dra herfra, sa Donald Trump til en av sine folk i Det hvite hus, ifølge ny bok. Samtidig skrur etterforskningen av valgrabalderet i 2020 seg til.

USAs tidligere president Donald Trump deltok tidligere denne måneden på et folkemøte i Pennsylvania. Han hinter stadig vekk om at han vil stille til valg igjen i 2024.

10 minutter siden

Først virket det som Donald Trump erkjente at han hadde tapt valget og at Joe Biden hadde vunnet. Men på et tidspunkt endret det seg. Da ga han rådgivere og partifeller beskjed om at han ville nekte å dra fra Det hvite hus.

Dette kommer frem i en bok som utgis neste måned. Den heter Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America. Uttrykket Confidence Man brukes gjerne om bedragere. Boken er ført i pennen av Maggie Haberman. Journalisten i The New York Times har dekket Trump tett siden 2016 og omtales ofte i giftige ordelag av ham.