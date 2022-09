Dronning Elizabeths leger er bekymret for helsen hennes

Familiemedlemmer av dronning Elisabeth har reist til Skottland for å besøke henne, etter bekymringsmeldinger fra legen.

Dronning Elizabeth II venter på Liz Truss, som er den 15. statsministeren hun har utnevnt i regentperioden. Bildet er fra 6. september.

8. sep. 2022 13:37 Sist oppdatert nå nettopp

Dronning Elizabeths leger er bekymret for helsen hennes og ber henne være under medisinsk overvåking, opplyser det britiske slottet.

Onsdag ble det kjent at dronningen måtte avlyse oppdrag etter råd fra legene. De anbefalte henne da å hvile.

Nå anbefaler legene at dronningen er under medisinsk overvåking.

– Etter nye undersøkelser i morges, er dronningens leger bekymret for hennes majestets helse og anbefaler at hun er under medisinsk overvåkingen. Dronningen har det komfortabelt og er på Balmoral, heter det i en uttalelse fra slottet.

Balmoral er dronningens residens i Skottland og den 96 år gamle dronning Elizabeth har vært på sommerferie her siden juli. Kronprins Charles og Camilla reiste til Balmoral med helikopter for å være hos dronningen, ifølge Reuters. Han er nå ved sin mors side, ifølge britiske medier. Prins William er også på vei til Balmoral, bekrefter hoffet.

Den britiske statskringkastingen har avbrutt ordinær programmering og sender nyheter om Dronningen.

Møtene som dronningen utsatte, var dagen etter hun hadde utnevnt Liz Truss som ny statsminister i England, den 15. statsministeren hun har utnevnt i løpet av karrieren. Dette var første gang dronningen viste seg offentlig på flere uker. Truss sier nå at «hele landet er dypt bekymret» for nyhetene om dronningens helsetilstand.

Hun har sammen med hele det politiske Storbritannia sendt støtteerklæring til dronningen og kongehuset.

Dronningen har den siste tiden blitt dårligere til bens. Da hun møtte Truss på tirsdag, brukte hun stokk. Elizabeth hadde en covid-19-infeksjon i februar, men hun hadde kun milde symptomer.

Charles og Camilla har reist til Balmoral for å være sammen med dronningen.

Kan ta over som konge i pensjonistalder

Om dronning Elisabeth dør er det hennes sønn som står som neste i rekken av tronarvinger. Prins Charles (73) har ventet på å bli konge hele livet.

Aftenposten har tidligere skrevet om hva som kan vente det britiske folk om Charles tar over:

Med kong Charles vil britene få en konge som i beste fall blir respektert, men langt fra elsket. Prins Charles er ikke blant kongehusets mest populære. Det er derimot dronningen og prins William, den tredje til tronen i den britiske arverekkefølgen. Prins Charles har lenge vært ansett som kongehusets rebell og radikaler. Opptatt av alternativ medisin, hagearbeid, klima og arkitektur. Sånn sett har han en del tidsriktige meninger, men dog ikke veldig konservative. Og mens dronning Elizabeth ikke har sagt en kontroversiell ting i hele sitt liv, har det ofte vakt oppsikt at prins Charles sutrer og klager og mener en masse offentlig. Prins Charles har måttet leve med imaget som en ufølsom og umoden prins. I TV-dramaet The Crown blir han fremstilt som en selvopptatt, furten og utro ektemann. Dette imaget er i ferd med å blekne nå.

Fakta Storbritannias dronning Elizabeth (96) Elizabeth Alexandra Mary Windsor ble født 21. april 1926 i London.

Fra 1947 gift med prins Philip, hertug av Edinburgh, frem til hans død i april 2021.

Har fire barn: Prins Charles (født 1948), prinsesse Anne (1950), prins Andrew (1960) og prins Edward (1964). Åtte barnebarn og 12 oldebarn.

Britisk statsoverhode siden 6. februar 1952, da hennes far kong George VI døde.

Verdens eldste monark og den som har sittet nest lengst på tronen, etter Thailands kong Bhumibol, som døde i 2016.

Elizabeth er den britiske monarken som har sittet lengst på tronen noensinne, etter at hun slo den gamle rekorden til sin tippoldemor dronning Victoria, som satt i 63 år og sju måneder på tronen.

(Kilder: NTB arkiv, BBC ) Vis mer

Elizabeth ble kronet i 1953 og verdens lengst regjerende monark.

Lengst regjerende monark

Dronning Elizabeth ble høsten 2015 den lengst regjerende monark i Storbritannia, da hun passerte dronning Victoria, som regjerte i 63 år og 216 dager.

Elizabeth er eldste datter av kong Georg 6 og dronning Elizabeth. Hun etterfulgte sin far på tronen ved dennes død 6. februar 1952 og ble kronet i Westminster Abbey i London 2. juni 1953. Hun ble gift i 1947 med prins Philip, hertug av Edinburgh. De har fire barn: Charles, prince of Wales, Anne, the Princess Royal, Andrew, duke of York og Edward, earl of Wessex.

Elizabeth besøkte Norge i august 1969. Her er hun sammen med Kong Olav og prinsesse Anne (t.h) Foto: AFTENPOSTEN / Aftenposten Her dronningen på besøk hos statsminister Per Borten i Flå i Trøndelag, 11. august 1969 hvor dronningen spilte Boccia mot Borten. Foto: AFTENPOSTEN / Aftenposten

Dronningen er et svært viktig symbol for det britiske folk. Den britiske kongefamilien har flere ganger vært i hardt vær de siste årene.

Dronning Elizabeth II er dronningen av Storbritannia og symbolsk overhode for Samveldet av nasjoner. Samveldet av nasjoner består av 54 medlemsland eller stater. Alle medlemmer er tidligere britiske kolonier.

I dag er de fleste landene selvstendige republikker eller har en annen monark enn Dronning Elizabeth II. Når Barbados blir republikk, har 15 land den britiske dronningen som statsoverhode. Disse landene kalles samvelderiker.