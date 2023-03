Varsler avslører russisk desinformasjon og digital krigføring

Det er svært uvanlig at det lekkes hemmeligheter fra innsiden av det russiske sikkerhetsapparatet.

Nye dokumenter gir innblikk i hvordan Russland planlegger, trener og driver cyberkrigføring. Her er forsvarsminister Sergei Sjogju, president Vladimir Putin og forsvarssjef Valery Gerasimov.

31.03.2023 20:26

Hacking og desinformasjonskampanjer er en del av den russiske krigføringen i Ukraina. Men man har visst lite konkret om hva som foregår bak lukkede dører.

Nå gir mer enn 5000 lekkede dokumenter innsyn i hvordan Russland planlegger og driver cyberkrigføring.

Lekkasjen, som blant andre The Washington Post, The Guardian, Der Spiegel og Paper Trail Media har fått tilgang til gjennom en anonym varsler, har fått navnet «The Vulkan Files».

I flere måneder har de undersøkt og oversatt dokumentene. De har også gjort intervjuer med flere tidligere ansatte i det russiske selskapet NTC-Vulkan, som dokumentene knytter til cyberkriminalitet og politisk innblanding i utenrikssaker.

Fem vestlige etterretningsbyråer og en rekke uavhengige cybersikkerhetseksperter skal ha verifisert dokumentene.

Dette er NTC-Vulkan

NTC-Vulkan er et IT-selskap som ble grunnlagt i 2010. Det skal ha rundt 135 ansatte, ifølge The Washington Post. De har hentet informasjon fra russiske bedriftsregistre. De skriver videre at selskapet har kontorer nordøst i Moskva.

En promovideo for selskapet fremstiller det som en tech-startup som «løser bedriftsproblemer» og vil «gjøre verden til et bedre sted.»

Sjef for selskapet er Anton Markov. Han grunnla selskapet sammen med Alexander Irzhavskij. Begge har eksamen fra militærakademiet i St. Petersburg og har tjenestegjort i det russiske forsvaret.

Fra 2011 skal Vulkan ha hatt spesialgodkjenning for å jobbe med klassifiserte militære prosjekter og hemmelige statlige programmer. Det gjør dem til en del av det russiske militærindustrielle komplekset.

Relevante brikker i puslespillet

Gullik Gundersen er underdirektør og nestleder for Nasjonalt cybersikkerhetssenter i NSM. Han omtaler lekkasjen som interessant, uten å ha gjort seg inngående kjent med innholdet i den.

– All informasjon som kan bidra til at vi og våre nasjonale partnere bedre kan forstå hvordan Russland jobber med å utnytte digitale sårbarheter og hvilke prosesser de har, er relevante brikker i puslespillet.

Videre peker Gundersen på at Russland er én av aktørene PST har trukket frem som de mest kapable og relevante digitale trusselaktørene for norske interesser.

– Derfor er det alltid interessant med informasjon om hvordan disse trusselaktørene jobber i det digitale domenet.

Knyttes til det russiske sikkerhetsapparatet

Dette er noe av informasjonen som er kommet frem:

NTC-Vulkan har bidratt til å lage automatiserte systemer for å opprette falske kontoer i sosiale medier og til å spre desinformasjon i stor skala.

De har også levert kraftfulle systemer for å angripe og hacke mål russisk etterretning peker ut som spesielt interessante eller sårbare.

Dette arbeidet er gjort i regi av det russiske sikkerhetsapparatet, ifølge The Washington Post.

To av disse programmene kalles «Amezit» og «Skan». Et tredje har fått navnet «Crystal-2». Det er et treningsprogram for cyberangrep mot kritisk infrastruktur som fly-, sjø- og togtrafikk.

Kart og andre illustrasjoner viser at NTC-Vulkan har identifisert konkrete mål i Europa og USA. Blant dem er servere i USA og en detaljert oversikt over et kjernekraftverk i Sveits.

En av selskapets klienter skal være Russlands mest fryktede hackergruppe, kalt «Sandworm». «Sandworm» regnes for å stå bak en rekke store cyberangrep og skadelig programvare.

Et eksempel er «NotPetya», et virusangrep i 2017 som førte til skade for over 10 milliarder dollar i bedrifter verden over.

NTC-ansatte i store europeiske selskaper

Der Spiegel har funnet at en tidligere NTC-Vulkan ansatt nå jobber for Siemens i München. Ifølge avisen skal personen også ha bånd til den russiske sikkerhetstjenesten. Som følge av lekkasjen har Siemens nå startet etterforskning.

Fredag sa en talsmann for Siemens at de tar saken på alvor.

Ifølge den tyske avisen er det mer enn 90 tidligere NTC-Vulkan-ansatte jobber eller siden har jobbet for andre store vestlige selskaper.

Også Amazon har bekreftet at tidligere NTC-Vulkan-ansatte har jobbet for dem, men benekter at de har hatt tilgang til sensitiv data.

Lever «som et spøkelse»

Varsleren som har lekket de mer enn 5000 dokumentene, hevder at det er gjort i sinne over krigen.

– Krigen i Ukraina gjorde at jeg valgte å offentliggjøre dette. NTC-Vulkan gjør skadelige ting og det russiske myndigheter gjør er feigt og galt, sier han ifølge Guardian.

Russiske myndigheter slår hardt ned på kritikere, og personen er trolig i fare. Varsleren sier til en av de tyske journalist som har jobbet med saken, at hen har forlatt sitt tidligere liv og nå lever «som et spøkelse».