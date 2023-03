Putin: Kinas fredsplan kan danne grunnlag for en løsning i Ukraina

Vladimir Putin og Xi Jinping har snakket sammen i flere timer tirsdag. - Vi er på den riktige siden av historien, sa Xi Jinping.

Samtalene mellom Russlands president Vladimir Putin og Kinas president Xi Jinping ble avsluttet tirsdag.

21.03.2023 17:12 Oppdatert 21.03.2023 18:54

– Kinas fredsplan kan danne grunnlag for enighet i Ukraina når Kyiv og Vesten er klare.

Det sa Russlands president Vladimir Putin tirsdag ettermiddag ifølge det russiske statlige nyhetsbyrået Tass.

Samtalene mellom Putin og Kinas president Xi Jinping ble avsluttet i 16.30-tiden tirsdag.

På en pressekonferanse i etterkant sa Xi Jinping at Kina ikke tar stilling til noen av partene i krigen.

– Vi er for fred. Vi er for dialog, sa Xi. Han beskrev møtet som «åpent og vennlig».

Putin beskrev samtalene som «vellykkede og konstruktive».

Begge omtalte hverandre som «kjære venn».

Mens samtalene på gikk, gjennomførte russiske styrker flere angrep mot både Bakhmut og Avdijivka i Ukraina.

Xi Jinping:– Vi står på riktig side av historien

Putin sa at de to statslederne brukte «mye tid» på diskutere Kinas plan.

– Vi tror at mange punkter i den kinesiske fredsplanen samsvarer med Russlands syn, og at mange av disse punktene kan støttes i Vesten og i Kyiv, sa Putin.

Den kinesiske «planen» på 12 punkter ble lagt frem i slutten av februar. I Vesten og Ukraina er den møtt med stor skepsis. Fra vestlig hold har flere politikere pekt på at det ikke kan kalles en «fredsplan», siden den ikke skisserer en løsning. Flere av punktene tolkes som en slags støtte til Russlands retorikk, blant annet om at krigen skyldes «kaldkrigsmentalitet» i vesten.

På den andre siden tar planen til orde for å respektere suvereniteten til alle land, og at begge parter må starte fredssamtaler. Noen av punktene tar også for seg å beskytte sivile og krigsfanger, samt sørge for at atomkraftverkene sikres. Den inneholder også et punkt om å redusere faren for atomkrig.

– Jeg vil understreke at i en løsning vil vi være grunnleggende styrt avprinsippene bak FN-pakten, og ha en objektiv og upartisk posisjon som aktivt fremmer forsoning og forhandlinger, sa Xi Jinping.

Han sa også at Kina «alltid er for fred og dialog»

– Vi står på den riktige siden av historien, sa den kinesiske presidenten.

Fakta Den kinesiske Ukraina-planen Dette er de 12 punktene i Kinas plan for en løsning på Ukraina-krigen: 1. Respekt for alle lands suverenitet. 2. Avvisning av «kald krig mentaliteten». 3. Stoppe fiendtlighetene. 4. Gjenoppta fredssamtaler. 5. Løse den humanitære krisen. 6. Beskytte sivilbefolkningen og krigsfanger. 7. Sikre atomkraftverk. 8. Redusere risikoen for bruk av atomvåpen. 9. Fremme eksport av korn. 10. Oppheve «unilaterale sanksjoner». 11. Bevare stabiliteten i industri – og forsyningslinjer. 12. Gjenoppbygning etter krigen. Vis mer

Meldinger om britisk ammunisjon med utarmet uran

Putin valgte å bruke pressekonferansen til nye angrep på Vesten etter en kort melding fra Storbritannia mandag.

I en brevveksling mellom to politikere i Overhuset, lord Hylton og baronesse Annabel Goldie, kom det frem at britene vil sende ammunisjon med utarmet uran til Ukraina. Goldie er assisterende forsvarsminister for det konservative partiet.

– Slik ammunisjon er svært effektiv til å bekjempe moderne stridsvogner og pansrede kjøretøy, skrev Goldie.

– Hvis dette skjer, vil Russland bli tvunget til å reagere hvis det kollektive Vesten begynner å bruke våpen med et atomkomponent, sa Putin.

– Det finnes ikke noe «høyere demokrati»

De to presidentene signerte flere avtaler som skal styrke samarbeidet mellom Russland og Kina på en rekke områder, blant annet handel, energi, romfart, sikkerhet og forsvar.

Ifølge Putin viser dette at forholdet mellom Russland og Kina er på det beste i «hele historien til våre to land». Han mente landene var «bundet sammen».

I et 23 sider langt dokument heter det blant annet at Kina og Russland mener at det ikke finnes noe «høyere demokrati». De to landene skal fremme «en multipolar verdensorden», som er mer «rasjonell» enn dagens verdenssamfunn.

Det står også at alle land selv må velge sin vei når det gjelder menneskerettigheter, og at ingen skal blande seg inn i et lands «interne saker». De to landene lover også å kjempe sammen mot «fargerevolusjoner».

Inviterte Putin til Kina

Hva som egentlig skjedde på møtet, og hvilken betydning det fikk, vil de neste dagene og ukene bli studert svært grundig.

Putin og Xi Jinping hadde først et fire timer langt møte mandag, før samtalene fortsatte i Kreml tirsdag frem til 16.30-tiden. I tillegg pågikk flere andre møter mellom russiske og kinesiske tjenestemenn og politikere.

Xi Jinping inviterte også Putin til å komme på besøk til Kina.

Språkeksperter sier til nyhetsbyrået Reuters at Xi Jinping virket mer avslappet og sikker enn Putin. Ved flere anledninger unngikk de øyekontakt, og Putin beveget seg ofte på en måte som ble tolket som usikker.

Før møtet advarte Natos generalsekretær Jens Stoltenberg Kina mot å levere våpen til Russland.

– Vi har ikke sett noen bevis på at Kina leverer dødelige våpen til Russland, men vi har sett noen tegn på at Russland har bedt om dette og at dette er noe kinesiske myndigheter vurderer, sa Stoltenberg.