Avhopperens luftballonger har provosert i årevis. Nå får han skylden for koronasmitte i Nord-Korea.

Den nordkoreanske avhopperen Park Sang-hak er blitt utsatt for drapsforsøk som følge av sine luftballonger. Søndag sendte han nye ballonger mot sitt gamle hjemland.

I 2012 ble Park Sang-hak nektet å sende flyveblader med kritikk av det nordkoreanske regimet over grensen.

19 minutter siden

I årevis har Sang-hak sendt luftballongene sine fra ulike grensebyer i sør mot Nord-Korea. Med ballongene har han sendt både store og små løpesedler med hard kritikk av den nordkoreanske lederen Kim Jong-un og hans støttespillere.

I 2011 pågrep sørkoreanske myndigheter en agent som forsøkte å drepe Sang-hak med en giftpenn. Og ved flere anledninger er hans aksjoner blitt stoppet på sørkoreansk side.

I fjor vedtok Sør-Korea en lov som gjorde hans aksjoner ulovlig også på deres side av grensen. Men Sang-hak har ikke latt bøter på titusenvis av norske kroner stoppe ham.

Søndag sendte han ballonger fra en ikke navngitt by med utstyr og medisiner knyttet til korona.

Det er slike luftballonger som har fått det nordkoreanske regimet til å reagere. I 2020 havnet en av ballongene i en elv på sørkoreansk side.

Har fått skylden for koronasmitte

I april i år opplyste Nord-Korea for første gang om at det var et smittetilfelle med korona i landet.

Men i august erklærte Kim Jong-un at landet hadde seiret over viruset. Det er uvisst om dette faktisk er tilfellet.

Den samme uken hevdet Kim Jong-uns mektige søster Kim Yo-jung at viruset var blitt fraktet fra Sør-Korea til Nord-Korea med luftballonger av typen som Sang-hak sender, skriver nyhetsbyrået AP.

Han er ikke overbevist om at Nord-Korea har kvittet seg med viruset, og har ved flere anledninger sendt medisinsk utstyr over grensen. Søndag var det 20.000 munnbind og tusenvis med paracettabletter som ble sendt.

Det ble også sendt én ballong med en stor plakat med beskjeden: «La oss utrydde Kim Jong-un og Kim Yo-jung» sammen med et bilde av dem.

Det var denne plakaten, sammen med medisinsk utstyr, som ble sendt over grensen til Nord-Korea søndag. Bildet er frigitt til AP av «Fighters for a Free North Korea».

Kommer med nye trusler

De siste månedenes utsendelser fra Sang-haks organisasjon «Fighters for a Free North Korea» har på ny fått lederne i Nord til å rase.

Kim Yo-jung har advart Sør-Korea om at de vil svare med å «utrydde sørkoreanske myndigheter» om «søppel» fortsetter å bli fløyet over fra sør.

Bare dager etter uttalelsene ble Sang-hak igjen angrepet, denne gang under en demonstrasjon i Seoul, av en mann med et stålrør. Sang-hak brakk armen i angrepet.

Han mener selv at dette var et angrep beordret fra Nord-Korea, men dette er ikke offisielt bekreftet.