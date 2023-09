Verden Arkitektur Gigantisk bunker fra andre verdenskrig blir hage

Tusen tvangsarbeidere bygget denne bunkeren under andre verdenskrig. Nå blir den en hage for alle.

Publisert: 27.09.2023 10:40 Oppdatert: 27.09.2023 11:07

Den tyske byen Hamburg lå i ruiner etter andre verdenskrig. 900.000 mennesker var blitt hjemløse. Men bunkerne overlevde de alliertes bombing. Nå blir et av to såkalte flaktårn flaktårn Store betongkonstruksjoner som dels fungerte som beskyttelsesrom, dels som plattform for luftvernkanoner. De ble reist i Tyskland under andre verdenskrig for å beskytte nøkkelområder mot alliert bombing. en grønn oase. Fem nybygde etasjer skal fylles med trær og planter. De vil bli tilgjengelig for alle. En «fjellsti» på utsiden leder opp til takhagen.

På innsiden blir det:

Et hotell med 134 rom.

En konsertsal med plass til 2000 tilhørere.

En sportshall.

Et minnested over ofrene for nazi-tiden og krigen.

Bunkeren var omgitt av ruiner da andre verdenskrig var over i 1945. I mange år så bunkeren slik ut. Bildet er fra 2007. Byggingen av de fem nye etasjene er nå forlengst ferdig. Blant annet er ett tonn tunge trær plantet. Slik ser byggherrens visjon ut: En grønn sti leder opp til toppen.

Et eksperiment for å kjøle ned byen

Noen av trærne som er på plass er 30 år gamle og veier opp mot ett tonn. Plantene er alle tilpasset nordisk klima. De må overleve både frost, hete og stormer.

Bak det hele står eiendomsselskapet Matzen Immobilien. Men det offentlige er også involvert. Det tyske miljødepartementet vil utplassere sensorer i bedene. Slik kan de måle hvilken betydning plantene har.

Den grønne bunkeren er nemlig også et forsøk på å kjøle luften i en stadig mer sommerhet by. Hvor mye hjelper trær, gress og blomstrende stauder på byklimaet?

Pionérprosjektet har som mål å bli et forbilde for grønn arkitektur og klimatilpasning. Stadig flere byer er plaget av hetebølger og striregn. Samtidig fører ofte bolignød til at antall grønne områder krymper.

Fakta Flaktårn IV Ligger i bydelen St. Pauli i Hamburg. Bygget av tusen tvangsarbeidere på 300 dager i 1942. Bunkeren er 75 x 75 meter og 38 meter høy. Veggene er 3,5 meter tykke. Opp til 25.000 mennesker søkte tilflukt her under de alliertes bombing. Etter krigen flyttet diverse medier inn i bunkeren. Det aller første Tagesschau (tilsvarer den norske Dagsrevyen) ble sendt herfra. Kilde: Wikipedia.de Vis mer

Ferdig i år?

Prosjektet er kraftig forsinket. Opprinnelig var planen åpning for fem år siden. Allerede planlagte konserter er blitt avlyst. Nå er håpet å være ferdig før årsskiftet, skriver landsdelens kringkasting NDR.

Da skal 1400 kvadratmeter hage stå ferdig. Det endelige målet er å by befolkningen på 10.000 grønne kvadratmeter.

Samlet kostnad for påbygging og beplantning er 60 millioner euro, nesten 700 millioner norske kroner.