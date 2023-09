Vaksinemotstandere blir et problem både for Trump og Biden i amerikansk valgkamp

Joe Bidens rådgivere sliter med å finne ut av hvordan de skal takle vaksineskeptikere. Donald Trump sliter med det samme.

Før jul i fjor deltok førstedame Jill Biden i en kampanje for å få flere til å ta nye vaksiner. Til venstre for henne Anthony Fauci. Vis mer

Publisert: 22.09.2023 10:07

Kortversjonen Biden og Trump sliter med vaksineskeptikere i forkant av neste års valg.

Bidens stab i Det hvite hus prøver å finne løsninger for å håndtere vaksinemotstanden. Robert F. Kennedy Jr. utfordrer Biden med sin vaksineskepsis.

Trump og konkurrent Ron DeSantis krangler om hvem som håndterte pandemien best. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Kortversjon er kun for abonnenter

Den amerikanske regjeringen forbereder en ny offensiv for at utsatte grupper skal få en ny covid-vaksine før vinteren. Det kan være god helsepolitikk, men president Joe Bidens medarbeidere frykter at det er et dårlig trekk med tanke på neste års valgkamp.

På republikansk side er vaksiner en like het potet. En av de største prestasjonene i Donald Trumps presidentperiode var den rekordraske utviklingen av vaksinen. Men det er ikke en vinnersak når taperen fra valget i 2020 møter dagens velgere.