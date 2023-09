Norge felt i nye barnevernssaker i Strasbourg

Norsk barnevern er felt i tre nye dommer fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg. – Svært alvorlig, sier barne- og familieministeren.

Dommene omfatter i alt ni barnevernssaker. I alle sakene konkluderer domstolen med at Menneskerettserklæringen artikkel 8 om retten til familieliv er blitt krenket.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) sier til NTB at hun nå vil gå grundig gjennom dommene.

– Det er svært alvorlig når domstolene konstaterer brudd på menneskerettighetene, og at familier har vært utsatt for feil praksis, understreker hun.

– Kan utfordre tilliten

– Min oppgave nå er å sørge for at ingen andre familier skal oppleve noe lignende, sier Toppe, som vil be myndighetene lokalt møte familiene som nå har fått medhold i EMD, og som ønsker det.

– Dommene mot Norge kan utfordre tilliten til barnevernet, slår hun fast.

Den mest omfattende av dommene omfatter hele seks saker om tvangsadopsjon. Alle disse skjedde i strid med artikkel 8, slår domstolen fast i dommen.

Også den andre dommen dreier seg om tvangsadopsjon, mens den tredje dreier seg om to ulike saker om omsorgsovertakelse.

Avskåret fra kontakt

I den ene saken ble barnemoren fratatt omsorgen for tre barn på grunn av frykt for en voldelig far. Deretter ble hun ble avskåret fra all kontakt med to av barna, mens hun fikk se det tredje barnet kun tre timer to ganger i året.

I den andre saken gikk barnevernet inn etter en rekke bekymringsmeldinger. Foreldrene fikk samvær to timer i uka, men i 2013 bortførte de barnet og holdt det skjult i ti dager, noe de senere ble dømt for. Senere mistet de samværsretten med barnet i tingretten, en kjennelse som senere ble stadfestet i lagmannsretten.

Domstolen i Strasbourg er altså av en annen mening og gir saksøkerne medhold.

I sju av sakene er klagerne tilkjent 25.000 euro, nesten 290.000 kroner, i oppreisning.

Nye dommer torsdag

Norge er dermed dømt i hele ni barnevernssaker i Strasbourg tirsdag. Det betyr at Norge til nå er dømt i 23 barnevernssaker i Menneskerettsdomstolen i nyere tid.

Torsdag faller dom i ytterligere 12 norske barnevernssaker i domstolen i Strasbourg.

Domstolen har i flere dommer slått fast at den norske samværspraksisen etter omsorgsovertakelse, der foreldre og barn får se hverandre to til seks ganger i løpet av ett år, bryter med menneskerettighetene.