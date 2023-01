Kvinner uten hijab er blitt et vanlig syn i Iran. Nå strammer regimet inn reglene.

Protestene har blusset opp igjen i Iran. Myndighetene ber politiet slå hardere ned på dem.

En kvinne i Tehran går uten hijab 23. desember i fjor.

11.01.2023 22:48

Det iranske politiet bes om å arrestere kvinner som ikke bruker hijab offentlig, og overlevere dem til domstolene. Det er beskjeden fra Irans viseriksadvokat Abdolsamad Khorramabadi, som har sendt over en rekke nye lover.

Det skriver Al-Monitor, som er en uavhengig iransk avis.

Kvinner risikerer fengsel mellom ti dager og to måneder for å gå uten hijab. De kan også bli nektet arbeid og få bilen inndratt. De nye lovene går også enda lengre i å straffe dem som oppmuntrer andre til å fjerne hijaben. De skal risikere 10 års fengsel for «moralsk korrupsjon».

Motstridende meldinger

De nye lovene og uttalelsene skjer mindre enn én uke etter at Irans øverste leder Ali Khamenei kom med uttalelser som tydet på forsoning med demonstrantene.

Khamenei skal ifølge Al-Monitor ha uttalt at kvinnene uten hijab, fortsatt er «deres barn» og ikke skal bli ansett som motstandere av Iran.

Men tirsdag ble demonstranten Javad Rouhi dømt til døden for «korrupsjon mot jorden» og «å føre krig mot Gud».

Det skriver den amerikanske tenketanken Institute for the Study of War (ISW).

Viser tegn på økt håndhevelse

De skriver videre at myndighetene de siste dagene er enda hardere i klypen med dem som nekter å bruke hijab.

2. januar gjenopptok myndighetene bruken av overvåkingskameraer for å identifisere kvinner som ikke følger hijab-kravet på riktig måte i bilene sine.

7. januar utnevnte Irans øverste leder Ali Khamenei general Ahmad Reza Radan til ny politisjef. Han erstatter Hossein Ashtari. Radan har stått på USAs sanksjonsliste siden 2010. Han er anklaget for menneskerettsbrudd i forbindelse med protestene som brøt ut etter presidentvalget i 2009. Han skal også være en av «arkitektene» bak moralpolitiet. Det er moralpolitiet som håndhever hijab-reglene i landet.

10. januar uttalte riksadvokat Mohammad Jafar Montazeri at håndhevelse av de nye hijab-reglene er «avgjørende».

Ny oppblussing av protester

De nye lovene kommer samtidig som at protestene igjen har blusset opp. I starten av det nye året var det demonstrasjoner kun i en håndfull iranske byer.

Men søndag ble det registrert protester i minst 17 byer. Det er det høyeste antallet siden starten av desember.

Protestene har nå snart vart i snart fire måneder.