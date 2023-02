Nato-sjefen: – Helt utenkelig at Sverige skulle bli utsatt for en trussel uten at Nato reagerer

MÜNCHEN (Aftenposten:) Natos generalsekretær går svært langt i å garantere for Sveriges sikkerhet.

Jens Stoltenberg er på konferanse i München.

Nato-sjef Jens Stoltenberg ser ikke bort fra at Finland kan bli med i Nato før Sverige.

– Dette er nå opp til Tyrkia, sier han.

Stoltenberg er i München på en stor sikkerhetskonferanse. Dit kom han rett fra Tyrkia. Han var der for å kondolere etter jordskjelvet og tilby støtte fra Nato.

– Så fort som mulig

Men den kinkige saken om finsk og svensk medlemskap i Nato kom også opp.

– Det er offentlig kjent at Tyrkia ikke har problemer med Finland, men har noen problemer med Sverige. Jeg mener begge landene må inn så fort som mulig, sier han i et møte med skandinavisk presse.

– Helt utenkelig

De siste dagene er det kommet stadig flere tegn til at Finland kan bli med i Nato først. Da vil landet være beskyttet av alliansens artikkel 5. Den forplikter landene til å komme andre medlemsland til unnsetning hvis de blir angrepet.

Så lenge Sverige – eller Finland – ikke er med, er de formelt ikke beskyttet av artikkel 5.

– Det er helt utenkelig at Sverige skulle blitt utsatt for en trussel uten at Nato reagerer, sier Stoltenberg. Dermed går han svært langt i å utstede en sikkerhetsgaranti for Norges naboland.

– Sverige er tryggere nå

Han viser også til at søknaden har gjort at Sverige er langt tryggere enn før de søkte. I praksis er de med på Nato-møter og flere store land har gitt dem sikkerhetsgaranti for egen del.

– Det er viktig at landene nå raskt blir med. Det er ikke like viktig at det skjer samtidig, sier han.