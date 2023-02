Lufthansa: Problemer med flyvninger verden over

En datafeil hindrer Lufthansa-fly over hele verden å ta av, melder tyske medier.

15.02.2023 11:12

En datafeil hindrer nå alle flyene i Lufthansa-gruppen å ta av, ifølge Bild.

Den tyske avisen har mottatt bilder og videoer som viser kaos ved flyplasser i Tyskland.

– Vi har et IT-problem på systemene for innsjekk og bording. Det påvirker våre flyvninger og fører til innstilte fly og forsinkelser mange steder, sier Jorg Wabiar, pressekontakt i Lufthansa til Aftenposten.

Pressekontakten vet ikke hvor mange flyvninger som er berørt.

– Jeg kan ikke gi deg noen tall. Jeg kan heller ikke si om flyvningene i Norge er berørt, beklageligvis. Det er fordi vi ikke vet foreløpig, sier han.

IT-problemene oppsto i morges, sier han.

Til tross for feilene, skriver Avinor i en SMS til Aftenposten at deres systemer fungerer, og at Lufthansas trafikk går som normalt ved Oslo lufthavn.

Lufthansa-gruppen består av flyselskapene Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines og Brussels Airlines.

Årsaken til datafeilen er ikke kjent. De omfattende problemene oppstår dagen etter at SAS hadde store problemer på grunn av et dataangrep.

