De ble sendt rett til fronten av Putin. Nå kommer de første døde hjem.

Kanonføde. Blodbad. Putin sender utrente, tvangsmobliserte russere rett til fronten. Mange kommer nå hjem i kiste.

Soldatene tilhører en brigade i Moskva som ble mobilisert av Putin. De fikk én dag på treningsfeltet 29. september, hvor de ble vist frem på TV. Dagen etter ble de sendt til grensen. Så var det rett til fronten. Nå kommer de hjem i kister.

10 minutter siden

For et par uker siden var de lærere, byråkrater, bygningsarbeidere, sjåfører eller arbeidsledige.

Onsdag kom de russiske tvangsmobiliserte mennene frem til skyttergravene i Kherson i østlige Ukraina.

Her ble de tatt imot av kommandøren Aleksandr Khodakovskyj. Han hadde bare et råd til de sylferske soldatene:

– Deres viktigste våpen nå er en spade. Bruk enhver sjanse til å grave deg et hull.

De mobiliserte ble lovet at de ikke var kanonføde.

Men det er akkurat det som har skjedd.

Nå kommer de første døde mobiliserte hjem

I byen Korkino ble om lag 1000 menn mobilisert i slutten av september.

Denne uken kom de første kistene hjem til byen.

Fem av Korkino-mennene ble drept noen få dager etter at de ble mobilisert. Dødsmeldingen kom fra guvernøren i Tsjeljabinsk.

Bildet er det første mobiliseringsmøtet i en skole i Korkino i slutten av september. Fem av mennene er sladdet. De er trolig blant de første som ble sendt til fronten uten noen trening, og som nå er drept.

En av dem var den 36 år gamle Anton Borisov.

Han var sjåfør i et miljøselskap, som fjernet farlig avfall etter nedlagte gruver.

29. september ble Anton og de andre mennene i Korkino innkalt til sin avdeling.

Det som siden skjedde, viser at Putins løfter til de mobiliserte mennene, var en løgn.

En slekting av Anton Borisov viser det siste bildet av ham 29. september da han ble mobilisert. Tre dager senere ble han sendt til fronten i Ukraina.

– Hvordan de gjøre dette?

To dager senere ble de sendt til Rostov. 2. oktober ringte Anton Borisov hjem til faren.

– Pappa, jeg kan ikke ringe mer. De sender oss dit i morgen, sa sønnen.

– Hvordan kan de gjøre det? Du har ikke fått noen trening, svarte faren.

– Vel, det er slik det, svarte sønnen.

Etter meldingen om sønnens død, er faren så rasende og fortvilet at han ikke er redd for å si hva han mener.

– Jeg skjønner det ikke. De sier noe på TV, men gjør noe annet. De fikk ingen som helst trening, sa faren til lokalavisen 74.ru. arrow-outward-link

– Vi hadde ikke engang lært å skyte, sier en overlevende fra avdelingen til BBCs arrow-outward-link russiske redaksjon.

Et annet eksempel er mennene fra byen Minusinsk i Krasnojarsk. De ble sendt til fronten i Kherson etter en uke. Her overlevde de bare i to dager. Fire av dem kom hjem i kiste denne uken, ifølge lokalavisen. arrow-outward-link

På bildet går forsvarsminister Sergej Sjojgu forbi mobiliserte soldater i Moskva. Det var deres første og eneste dag på treningsbanen. Dagen etter ble de sendt til grensen.

Hvorfor er dette viktig?

Da mobiliseringen startet, lovet Kreml at soldatene ikke skulle sendes rett til skyttergravene.

– De mobiliserte får først 5–10 dagers trening Så, avhengig av funksjon, sendes de til sin kampavdeling. Her får de 5–15 dagers trening, sa president Vladimir Putin fredag.

Dødsmeldingene som nå kommer, viser at det ikke er riktig. Mange ble sendt rett i skyttergravene etter et par dager.

At utrente menn sendes så raskt rett til fronten, viser at de russiske generalene er desperate.

De ukrainske styrkene presser på flere steder, selv det har gått sakte de siste ukene. Både i Kharkiv, Zaporizjzja og Kherson.

Russland har mer enn nok med å forsvare stillingene nå. Det er trolig bare et spørsmål om tid før ukrainerne gjør nye gjennombrudd.

Blodbad for Moskva-brigaden

I Moskva ble flere hundre menn mobilisert til 22. motoriserte riflebrigade. På papiret en mønsteravdeling. Soldatene fikk besøk av forsvarsminister Sergej Sjojgu med TV-kameraene på slep 27. september.

På forhånd skal soldatene ha blitt fratatt patroner. arrow-outward-link Offiserene var redde for at noen skulle finne på å skyte Sjojgu.

Dette var første og siste dag de var på treningsbanen.

Dagen etter ble de sendt til grensen. To dager senere rykket de frem Luhansk-fronten. De ble massakrert.

– De overlevende forteller at de ble bombet på vei til skyttergraven. De hadde ingen sjefer, ingen kommunikasjon og fikk ingen ordre, ifølge en russisk militærblogger arrow-outward-link .

Skjermdump fra en video fra russiske militære, som viser hvordan man prøver å bygge nye forsvarslinjer for å stoppe den ukrainske fremrykningen i Luhansk.

Et kappløp om tiden. Men hvem har klokken på sin side?

På russisk side er frykten stor for at Ukraina kan gjøre nye store fremskritt om kort tid.

De russiske frontlinjene er svake og tynne flere steder. Hit sendes nå flere mobiliserte og frivillige.

Britisk etterretning anslår at Kherson kan falle i løpet av en ukes tid. Det vil være et nytt kolossalt nederlag.

Men ukrainerne har også tidspress. Når været blir dårligere, kan fremrykningen blir vanskeligere i gjørme, regn og kulde.

– Hver dag uten en offensiv fra fienden, jobber for oss. Strømmen av mobiliserte til fronten øker hver dag.

Det hevdet den russiske ultranasjonalisten Igor Strelkov til sine 700.000 Telegram-følgere. arrow-outward-link

Han er en av «militærbloggerne» som hyller krigen, men samtidig kritiserer udugelighet, korrupsjon og tabber begått av Putins generaler.

Denne uken ble han satt under etterforskning av Kreml. Da ble han musestille.

Bilder fra fronten viser at russerne febrilsk prøver å bygge nye forsvarslinjer. Samtidig har Putin dempet retorikken de siste dagene.

– Putin håper at en mulig våpenhvile kan gi ham tid til å en ny offensiv, skriver den uavhengige russiske avisen Meduza. arrow-outward-link

– Lyver dere igjen?

Luftangrepene mot Ukraina, utskiftninger i hærledelsen og etterforskning av militærbloggere, har ført til at den offentlige kritikken har dempet seg noe.

Men raseriet blant mange russere kommer likevel frem, også i sosiale medier.

– Noen av kommandørene på bakken bør bli skutt, skriver den nasjonalistiske krigstilhengeren Anastasia Kasjevarova. arrow-outward-link Hun er rådgiver til lederen i den russiske nasjonalforsamlingen.

– Resultatet av mobiliseringen er at helt utrente gutter kastes til frontlinjen. Nå kommer sinkkistene hjem til Tsjeljabinsk, Jekaterinburg og Moskva.

– Dere fortalte oss at de skulle få trening. At de ikke skulle sendes til fronten etter en uke. Lyver dere igjen?

– Som om djevelen kom ned fra himmelen

Baikal-bataljonen fra Burjatia ble også nesten helt utslettet av kraftig artilleriild 28. september. Det skjedde i Kharkiv-regionen, skriver Novaja Gazeta. arrow-outward-link

– Det var en kjøttkvern. Som om djevelen kom ned fra himmelen, fortalte en av de overlevende til kona. arrow-outward-link

– Når jeg kommer hjem, skal jeg faen meg kaste TV-en av gårde. Bare ti prosent av hva de sier der, er sant.