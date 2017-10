Kjemiker: Kim Jong-nam hadde gift i ansiktet og blodet

Kim Jong-nam ble drept i et angivelig attentat på flyplassen i Kuala Lumpur i Malaysia 13. februar i år. Kjemiker Raja Subramaniam måtte tirsdag vitne i rettssaken mot de to kvinnene som er tiltalt for drapet.

Subramaniam sa at han fant ren nervegift i Kims øye og blod. Det var også spor av den på skjortekragen og ermene. Kjemikeren kunne ikke si om dosen var den direkte årsaken til at Kim døde, men han sa den var 1,4 ganger dødelig dose.

Rettssaken mot de to kvinnene som nekter straffskyld, ble innledet mandag forrige uke. Kvinnene er tiltalt for å ha smurt Kim i ansiktet med giften, noe som resulterte i at han falt død 20 minutter senere.

Det er satt av to måneder til rettssaken. Om kvinnene blir kjent skyldig i drapet, kan de bli dømt til dødsstraff.

Nord-Korea har hevdet at Kim døde av hjerteinfarkt. Flere mener agenter fra Nord-Korea sto bak drapet.