Forskere kan ha funnet en årsak til dysleksi

Hos dyslektikere er de lysmottakende cellene i øynene plassert i matchende mønstre i begge øynene. Det kan gjøre hjernen forvirret ved at det oppstår doble bilder, eller speilbilder.

Hos folk som ikke har dysleksi er de samme cellene plassert i asymmetriske mønstre, slik at signalene fra det ene øyet kan bli overskrevet med signaler fra det andre øyet og dermed skape ett enkelt bilde i hjernen.

– Våre observasjoner gjør at vi mener vi faktisk har funnet en potensiell årsak til dysleksi, sier Guy Ropars ved universitetet i Rennes til AFP.

– Mangelen på asymmetri kan være den biologiske og anatomiske forklaringen på lese- og staveproblemer. Dyslektikere kan for eksempel blande sammen bokstavene «b» og «d», som er speilvendte, heter det i studien som er publisert i Proceedings of the Royal Society B.

Blinkende LED-lys

Ropars har sammen med sin kollega Albert le Floch brukt det de kaller en relativt enkel metode. De har sett inn i folks øyne ved hjelp av LED-lys som blinker så raskt at det blir usynlig å se med det nakne øyet.

AFP oppgir ikke hvor mange som har deltatt i studien, men testpersonene ble utsatt for det blinkende lyset mens de leste. Ropar caller fremgangsmåten «den magiske lampen». Han sier det er nødvendig med flere studier for å få bekreftet om metoden virkelig fungerer.

Rundt 700 millioner mennesker, om lag hver tiende person, har dysleksi.