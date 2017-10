Nord-Korea kan bli festbrems under Kinas partikongress

Over hele Kina har medlemmer av kommunistpartiet denne uken satt kursen mot hovedstaden Beijing.

Onsdag åpner partiets kongress, som blant annet skal velge ny partiledelse. Riktignok er de viktigste beslutningene reelt sett allerede tatt av den sittende ledelsen. Men stormøtet er likevel en viktig arena hvor det vil komme mange signaler om den politiske retningen de neste årene.

– Resultatet av partikongressen vil vise oss hvor mektig president Xi Jinping er blitt, mener Carly Ramsey i konsulentselskapet Control Risks.

En viktig indikasjon på Xis innflytelse vil bli resultatet av utskiftingene i landets reelt sett mektigste politiske organ: Den stående komiteen i kommunistpartiets politbyrå.

Xi vil kunne prøve å la sin nære allierte Wang Qishan (69) få beholde sin plass i komiteen, selv om han egentlig er blitt for gammel. Wang har stått i spissen for Xis omfattende kamp mot korrupsjon.

– Vil skade partiet

AP / NTB scanpix

I forkant av partikongressen har kinesiske myndigheter brukt mye krefter på å unngå overraskelser som kan forstyrre møtet. Sikkerhetstiltakene er trappet opp rundt Folkets store hall hvor delegatene skal komme sammen i Beijing.

Men hva som skjer utenfor Kinas grenser, er det vanskelig å kontrollere. Mange Kina-eksperter – og trolig også landets ledere – er spente på om Nord-Korea vil bruke anledningen til å teste nye raketter eller atomvåpen.

– Det vil innebære mer enn et tap av ansikt. Det vil skade Kinas regjeringsparti, sier Cheng Xiaohe ved Renmin-universitetet i Beijing.

Formelt sett er Kina og Nord-Korea allierte. Men forholdet mellom landene er mildt sagt komplisert og dårligere enn på lenge.

Dette har ført til spekulasjoner om at Nord-Korea kan sende ut en ny rakett midt under partikongressen – enten for å irritere Kina, eller for å komme raskt videre med utviklingen av våpen.

Hastverk

– Det er mer sannsynlig at Nord-Korea vil gjennomføre en ny rakettest rundt denne tiden enn at de ikke gjør det, mener Zhao Tong ved tankesmia Carnegies senter ved Tsinghua-universitetet i Beijing.

Grunnen er at Kinas ledere kan prioritere å ta tak i Nord-Korea-konflikten etter at partikongressen er over.

Zhao tror Nord-Korea derfor kan velge å teste nye våpen så raskt som mulig. Målet vil være å fullføre arbeidet med å utvikle fungerende atomvåpen og langtrekkende raketter.

Skulle en ny rakett bli skutt opp, kan også USAs reaksjon bli en betydelig forstyrrelse for de politiske samtalene i Beijing. President Donald Trump har gjentatte ganger truet Nord-Korea med krig hvis landet ikke stanser sine våpenprogrammer.

Nord-Korea: Det kan bryte ut atomkrig når som helst

Pyongyangs FN-ambassadør Kim In-ryong sier det kan bryte ut atomkrig mellom USA og Nord-Korea når som helst.

Aldri har et land mottatt så ekstreme og direkte atomtrusler fra USA, og Nord-Korea har rett til å forsvare seg, sa Kim til Generalforsamlingens første komité mandag.

Han understreket at Nord-Korea er blitt en fullverdig atommakt og besitter både atombomber, hydrogenbomber og interkontinentale ballistiske missiler.

– USAs fastland er innen rekkevidde og dersom USA invaderer oss vil de ikke unnslippe vår straff noe sted på kloden, sa Kim.